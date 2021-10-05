Rus yönetmen ve oyuncu uzaydaki ilk film için yola çıktı

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) ve Channel One kanalı tarafından uzayda çekilecek ilk uzun metrajlı film için yönetmen Klim Shipenko ve Rus aktris Yulia Peresild’ın Ekim ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderileceği açıklanmıştı.