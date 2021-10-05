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  4. Rus yönetmen ve oyuncu uzaydaki ilk film için yola çıktı

Rus yönetmen ve oyuncu uzaydaki ilk film için yola çıktı

05.10.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzayda çekilecek ilk uzun metrajlı filmin çekimlerini gerçekleştirmek üzere Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderilmesi planlanan ve Rus yönetmen Klim Shipenko ile oyuncu Yulia Peresild’i taşıyan roket fırlatıldı.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) ve Channel One kanalı tarafından uzayda çekilecek ilk uzun metrajlı film için yönetmen Klim Shipenko ve Rus aktris Yulia Peresild’ın Ekim ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderileceği açıklanmıştı.

RUS YÖNETMEN VE OYUNCUNUN UZAY YOLCULUĞU BAŞLADI

Rus yönetmen Shipenko ve oyuncu Peresild’i taşıyan roket, Kazakistan'da bulunan Baykonur Uzay Üssü'nden Soyuz MS-19 uzay aracı ile fırlatılarak, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) doğru yola çıktı.
Yönetmen ve oyuncuya Rus kozmonot Anton Shkaplerov eşlik ederken, uzaya gönderilen heyet, uzay üssüne kalkıştan 3 saat önce geldi.
Çok sayıda üs çalışanı tarafından yolcu edilen ekibin kapsüle bindirilmesinden sonra yakıt ikmali çalışmaları yapıldı.
Fırlatma TSİ 11.55'te gerçekleştirilirken, fırlatma sırasında herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Fırlatma anı Rusya Federal Uzay Ajansı'nın (Roscosmos) başkent Moskova'da bulunan kontrol merkezinden takip altına alındı.

12 GÜN BOYUNCA UZAYDA FİLM ÇEKECEKLER

12 GÜN BOYUNCA UZAYDA FİLM ÇEKECEKLER
Yönetmen Klim Shipenko ve oyuncu Yulia Peresild'in geçtiğimiz yıl kabul edilen Uluslararası Uzay İstasyonu'nda film çekme projesi için ilk adım bugün atılmış oldu.
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