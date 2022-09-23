Ruslar ülkelerinden kaçıyor! Antalya için satılan son biletin fiyatı dudak uçuklattı

Rusya'da ilan edilen kısmi seferberlik sonrası Rusların başka ülkelere gitmek için harekete geçirmesi bilet fiyatlarını uçurdu. Moskova Domodedovo Havaalanı'ndan bugün Antalya'ya gidecek uçağın son koltuğunun, 650 bin 859 rubleye yani yaklaşık 11 bin dolara (202 bin TL) satıldığı belirtildi.

ANTALYA'YA AKIN EDİYORLAR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından açıklanan ve önceki gün de cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yayımlanan 'askeri kısmi seferberlik' ilanına göre, Rusya'da 300 bin civarında yedek askerin çağrılacağı kaydedildi. Karar sonrası başta Moskova olmak üzere Rusya'dan uçuşa açık kentlere büyük talep oluştu.

Rusya vatandaşlarının turizmde en çok tercih ettiği kent olan Antalya, yurt dışında en çok yerleşik yaşamı tercih ettikleri şehirlerin de başında geliyor.

Çarşamba gününden itibaren Moskova ve Rusya'nın diğer kentlerinden Antalya'ya olan uçuşların biletleri, hızla tükendi.

Çarşamba itibarıyla bilet fiyatlarında başlayan artış, ciddi boyutlara ulaştı. Moskova'nın Domodedovo Havaalanı'ndan bugün Antalya'ya gidecek uçaktaki son biletin, 650 bin 859 rubleye yaklaşık 11 bin dolara satıldığı belirtildi.