Saat 00.40'ta tüm İsrailliler kendilerini yere attı! Siren sesleri susmadı, füzeler ise ne Lübnan'dan ne de Gazze'den ateşlendi

İsrail'in saldırıları Orta Doğu'yı adeta kan gölüne çevirirken, gece yarası uluslararası haber ajansların dünyaya servis ettiği görüntüler bir anda gündem yarattı. Başkent Tel Aviv ve çevresindeki tüm şehirlerde 00.40'ta yükselen siren sesleri sonrası İsrailliler kendilerini yere attı.
Hava saldırısı alarmı nedeniyle tüm ülkede siren sesleri yankılanırken; yayınlanan haritada İsrail'in başkentinden Batı Şeria'ya kadar olan tüm bölgenin kıpkırmızı olduğu görüldü.
Füzelerin ateşlendiği yer ise Lübnan değildi. 15 Eylül tarihinde benzer bir saldırıya imza atan Yemenli Husiler, bir kez daha 2 bin kilometre uzaktan Tel Aviv'e füze fırlattı.
Suudi Arabistan ve Ürdün hava sahalarını geçip İsrail'e ulaşan füzeye dair Husiler'in bugün bir açıklama yapması bekleniyor.
Gece yarısında İsraillilerin yaşadığı paniğin ardından, sabah saatlerinde Lübnan sınırındaki birçok şehirde ve yerleşimde yine siren sesleri duyuldu.
Lübnan'a 30 kilometre mesaefedeki İsrail'in stratejik liman kenti Hayfa'ya yönelik füze saldırısı düzenlendi.