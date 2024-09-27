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  4. Saat 00.40'ta tüm İsrailliler kendilerini yere attı! Siren sesleri susmadı, füzeler ise ne Lübnan'dan ne de Gazze'den ateşlendi

Saat 00.40'ta tüm İsrailliler kendilerini yere attı! Siren sesleri susmadı, füzeler ise ne Lübnan'dan ne de Gazze'den ateşlendi

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
27.09.2024 09:50
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Orta Doğu'da bölgesel savaş riski giderek artıyor. Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail gece yarası büyük şok yaşadı. Başkent Tel Aviv başta olmak üzere birçok şehirde sirenler yükselirken, İsrailliler kendilerini yerlere attı. Füzelerin Lübnan ya da Gazze'den ateşlenmemiş olması dikkat çekerken, sabah saatlerinde İsrail şehirlerinde yine alarm sesleri yükseldi.

İsrail'in saldırıları Orta Doğu'yı adeta kan gölüne çevirirken, gece yarası uluslararası haber ajansların dünyaya servis ettiği görüntüler bir anda gündem yarattı. Başkent Tel Aviv ve çevresindeki tüm şehirlerde 00.40'ta yükselen siren sesleri sonrası İsrailliler kendilerini yere attı.

HGJK

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BÖLGE KIPKIRMIZI OLDU

BÖLGE KIPKIRMIZI OLDU

Hava saldırısı alarmı nedeniyle tüm ülkede siren sesleri yankılanırken; yayınlanan haritada İsrail'in başkentinden Batı Şeria'ya kadar olan tüm bölgenin kıpkırmızı olduğu görüldü.

FÜZELERİ HUSİLER FIRLATTI

FÜZELERİ HUSİLER FIRLATTI

Füzelerin ateşlendiği yer ise Lübnan değildi. 15 Eylül tarihinde benzer bir saldırıya imza atan Yemenli Husiler, bir kez daha 2 bin kilometre uzaktan Tel Aviv'e füze fırlattı.

Suudi Arabistan ve Ürdün hava sahalarını geçip İsrail'e ulaşan füzeye dair Husiler'in bugün bir açıklama yapması bekleniyor.

SABAH SAATLERİNDE YENİ SALDIRI

SABAH SAATLERİNDE YENİ SALDIRI

Gece yarısında İsraillilerin yaşadığı paniğin ardından, sabah saatlerinde Lübnan sınırındaki birçok şehirde ve yerleşimde yine siren sesleri duyuldu.

LİMAN KENTİ HEDEF ALINDI

LİMAN KENTİ HEDEF ALINDI

Lübnan'a 30 kilometre mesaefedeki İsrail'in stratejik liman kenti Hayfa'ya yönelik füze saldırısı düzenlendi.

Anahtar Kelimeler:
İsrail Lübnan füze
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