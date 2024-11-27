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Genç kızı sabaha kadar darp etti! Kendisinden ayrılmak isteyen kadına "Sana bir sürprizim var" diyerek işkence uyguladı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
27.11.2024 10:26
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Konya'da 24 yaşındaki Hüseyin S., ilişkisini bitirmek isteyen 19 yaşındaki kız arkadaşını öldüresiye dövdü. "Sana bir sürprizim var" diyen cani S.A.'yı eğlence merkezinden çıktıktan sonra önce arabada ardından evde sabaha kadar dövdü. Hüseyin S., arkadaşını arayarak 'Bugün cenazemiz var. Cenazenin adı S.A. bir mezar ayarla' dedi. Genç kadını sabaha kadar darp eden Hüseyin S. saatlerce dövdüğü S.A.'yı yurdunun önüne bırakıp kaçtı.

Sabah'ın haberine göre, Konya'da 24 yaşındaki Hüseyin S., ilişkisini bitirmek isteyen Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 19 yaşındaki S.A.'yı öldüresiye dövdü.

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23 Kasım akşamı S.A'yı arayan ve ısrarla görüşmek isteyen Hüseyin S., yanında Bayram T. ile birlikte genç kızı kaldığı öğrenci yurdundan aldı.

Önce bir kafeye ardından da bir eğlence merkezine giden 3'lü sabaha karşı çıktı. İddiaya göre genç kızı önce otomobilde bayıltana kadar döven Hüseyin S., ardından eve götürüp ora da dövmeye devam etti.

"SANA BİR SÜRPRİZİM VAR"

"SANA BİR SÜRPRİZİM VAR"

Yaşadıklarını anlatan genç kız, "Yurttan aldığında 'sana bir sürprizim var, seni döve döve öldüreceğim' dedi. Araçtan inmek isteyince ise şaka yaptığını söyledi. Eğlence merkezinden çıktığımızda, bana vurmaya başladı. Bir arkadaşını arayıp, 'bugün cenazemiz var. Cenazenin adı S.A. bir mezar ayarla' dedi.

Başımı cama çarpınca kendimden geçtim. Kendime geldiğimde evinde olduğumuzu ve üzerimde sadece iç çamaşırlarımın bulunduğunu gördüm. Kıyafetlerimi isteyince bu kez Bayram T. kollarından tuttu. Hüseyin S. de 'ben sana demedim mi bugün seni döve döve öldüreceğim' diyerek vurmaya devam etti. Cep telefonumu ve cüzdanımı da aldı.

"EN GÜZEL ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ BENİMLE GEÇİRECEKSİN"

"EN GÜZEL ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ BENİMLE GEÇİRECEKSİN"

Kaçmaya çalıştım ama yakalayıp dövmeye devam etti. 'Öğretmenler günün kutlu olsun. En güzel öğretmenler gününü benimle geçireceksin. Bu günü unutamayacaksın' diyerek dalga geçiyordu. Beni öldüreceğini sandım. Sabaha kadar süren işkencenin ardından beni yurdun önüne bırakıp, 'şikayet edemezsin.

Anahtar Kelimeler:
Konya şiddet Kadın
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