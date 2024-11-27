Genç kızı sabaha kadar darp etti! Kendisinden ayrılmak isteyen kadına "Sana bir sürprizim var" diyerek işkence uyguladı

Başımı cama çarpınca kendimden geçtim. Kendime geldiğimde evinde olduğumuzu ve üzerimde sadece iç çamaşırlarımın bulunduğunu gördüm. Kıyafetlerimi isteyince bu kez Bayram T. kollarından tuttu. Hüseyin S. de 'ben sana demedim mi bugün seni döve döve öldüreceğim' diyerek vurmaya devam etti. Cep telefonumu ve cüzdanımı da aldı.