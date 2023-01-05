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Sabahları yaşanan bu rahatsızlığa dikkat! Artık görmezden gelmeyin

05.01.2023 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabah erken saatlerde uyanmak birçok kişi için işkence olarak görülüyor. Erken saatlerde uyanınca uykusuz ve mutsuz olmak tüm vücudu etkiliyor. Sabahları yaşanan bazı sağlık problemleri genellikle göz ardı ediliyor. Ancak bu sorunların altında çeşitli hastalıklar bulunabiliyor. İşte sabahları mide bulantısına neden olan o etkenler...

Sabahları yaşanan mide bulantılarının genellikle hamilelerde görüldüğü biliniyor. Ancak toplumda birçok kişi sabahları mide bulantısı sorunu yaşasa da bu sorunu görmezden geliyor. Sabah görülen ve sık sık tekrarlanan mide bulantıları ciddi hastalıkların belirtisi olabiliyor. Janice Johnston, sabah bulantısına neden olabilecek bazı şeyleri listeliyor.

SABAHLARI YAŞANAN MİDE BULANTISININ NEDENLERİ

UYKU APNESİ VE UYKUSUZLUK

UYKU APNESİ VE UYKUSUZLUK
Uykusuzluk, uyku apnesi veya geç saatlere kadar ayakta kalma nedeniyle bozulan uyku döngüleri sindirim sistemini etkileyerek uyanıkken mide bulantısını tetikleyebilir. Johnston, "Bu, sabah uyandığınızda midenizde rahatsız edici bir duyguya neden olabilir" diyor. Uyku apnesi sendromunda, uyku sırasında birkaç saniye süren geçici boğulmalar yaşanabilir. Bu boğulma anında kandaki oksijen seviyesi düşerek, beynin uyanmasını sağlar. Beyin solunum fonksiyonlarının durduğunu haber vermek için vücudu uyandırır.

YORGUN BİR ŞEKİLDE UYUMAK

YORGUN BİR ŞEKİLDE UYUMAK
Uyku eksikliği de sirkadiyen ritmi (vücut saati) bozacaktır. Bu ritim bozulduğunda, Alzheimer, kilo alımı ve depresyon gibi zihinsel sağlık durumları dahil olmak üzere çeşitli bozukluklara ve sorunlara yol açabilir. Bunun nedeni vücuttaki tüm hormonların dengeli bir durumda olması gerektiğidir. İştahı kontrol eden melatonin ve ghrelin gibi sizi uykulu yapan hormonlar vardır. Bu nedenle, düzensiz zamanlarda yemek yemenin veya uyumanın birçok etkisi olabilir. Yorgun bir şekilde yatağa gitmek ve irkilerek uyanmak da sinir sisteminde hızlı bir artışı tetikleyerek mide bulantısı hissini tetikleyebilir.

DÜŞÜK KAN ŞEKERİ

DÜŞÜK KAN ŞEKERİ
Düşük kan şekeri seviyeleri , düşük enerji ve zayıflık duygularına neden olabilir. Johnston, düşük kan şekerinin lif ve kompleks karbonhidratlardan yoksun veya öğün atlanan dengesiz bir öğünden kaynaklanabileceğini açıklıyor. Johnston, "Mide bulantısı hissederek uyanırsanız, bunun nedeni akşam yemeğini kaçırmış olmanız veya bir gün önce yeterince yememiş olmanız olabilir" diyor. Bunun üstesinden gelmek için, semptomlar geçene kadar hafif bir atıştırmalık veya kahvaltı gibi bir şeyler yemeniz önerilir.

ASİT REFLÜ

ASİT REFLÜ
Sabah bulantısı diyetten de kaynaklanabilir. Örneğin, gece yatmadan önce çok miktarda yağlı yemek yemek asit reflüsünü tetikler. Sonuç olarak, mide asidi yemek borusu yoluyla yükselebilir ve mide yanmasına ve mide ağrısına neden olabilir.

DEHİDRASYON

DEHİDRASYON
Yeterince su içmemek de mide bulantısı hissederek uyanmak için bir sebep olabilir. Bir önceki gün yeterince sıvı almazsanız ve ayrıca bütün gece uyurken içmezseniz, vücudunuz susuz kalır. Alkol içerek şiddetlenebilir. Sebep buysa, su içmek mide bulantısını hızla giderir.
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