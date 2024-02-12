Saç dökülmenizin 5 muhtemel nedeni ve en etkili çözüm yolları!

ALOPESİ (SAÇKIRAN)

Alopesisi olan kişilerde bağışıklık sistemi saç köklerine saldırır ve saç dökülmesine neden olur; bu durum vücudun herhangi bir yerinde meydana gelebilir. Sebebi bilinmiyor ancak birçok uzman buna karşı çıksa da demir eksikliği ve stres bu durumu tetikleyebilir. Bazı durumlarda, saç dökülmesi başın tamamına yayıldığında alopesi Areata alopesi totalis'e, tüm vücudu etkilediğinde ise alopesi universalis'e dönüşebilir. Şu anda bu durumun tedavisi yoktur, ancak çeşitli tedaviler mevcuttur. Genellikle düzensiz alopesi Areata'da saçlar birkaç ay veya yıl içinde yeniden çıkar, ancak yeniden çıkması garanti edilmez. Bununla birlikte, durum alopesi totalis veya universalise dönüştüğünde, tamamen yeniden büyüme şansı azalır.