Saç dökülmenizin 5 muhtemel nedeni ve en etkili çözüm yolları!

Günümüzün yaygın problemlerinden biri olan saç dökülmesi genci yaşlısı fark etmeksizin herkesi buluyor. The Sun'da yer alan habere göre TV doktoru Amir Khan, saç dökülmesinin birçok nedeni olduğunu ve bunların bazılarının oldukça tedavi edilebilir olduğunu söyledi. Saç dökülmesinin 5 nedeni ve bunu durdurmak için yapılacakları haberimizde derledik.
Babanız kel mi? Yoksa annenizin saçları 35. yaş gününden sonra büyük ölçüde inceldi mi? Dr Amir, ne yazık ki yaşlandıkça saçlarınızı kaybedip kaybetmeyeceğiniz konusunda en büyük belirleyicinizin aile geçmişiniz olduğunu açıklıyor. Instagram'da paylaşılan bir videoda, "Genetik faktörler hem erkek hem de kadın tipi kelliğin nedenidir. Yavaş yavaş ortaya çıkma eğilimindedir ve öngörülebilir kalıplara sahiptir" dedi. Tipik kellik modeli başın ön kısmındaki saç çizgisinde başlar. Saç çizgisi yavaş yavaş geriye doğru hareket eder (geriye çekilir) ve 'M' şeklini oluşturur. Başın arkasındaki dairesel alan genellikle zamanla incelir ve genişler.
Hem erkeklerde hem de kadınlarda hormon seviyelerindeki değişiklikler geçici ve kalıcı saç dökülmesine neden olabilir. Uzman, "Bu özellikle menopoza girenler için geçerli " dedi. Bu tip saç dökülmesi androgenetik alopesi olarak bilinir ve sıklıkla başın tepesinde başlayan erkek tipi kelliğe benzeyebilir. Menopoz, östrojen ve progesterondaki ciddi düşüşle birlikte, istemeden de olsa androjenlere daha fazla 'oyun alanı' sağlar. Östrojen ve progesteron ağırlıklı olarak kadın hormonlarıdır, androjenler ise erkek hormonlarıdır. Aşırı androjenler saç dökülmesiyle ilişkilidir. Eğer endişeleniyorsanız, hormonal tedavi önerebilecek doktorunuza görünün.
Alopesisi olan kişilerde bağışıklık sistemi saç köklerine saldırır ve saç dökülmesine neden olur; bu durum vücudun herhangi bir yerinde meydana gelebilir. Sebebi bilinmiyor ancak birçok uzman buna karşı çıksa da demir eksikliği ve stres bu durumu tetikleyebilir. Bazı durumlarda, saç dökülmesi başın tamamına yayıldığında alopesi Areata alopesi totalis'e, tüm vücudu etkilediğinde ise alopesi universalis'e dönüşebilir. Şu anda bu durumun tedavisi yoktur, ancak çeşitli tedaviler mevcuttur. Genellikle düzensiz alopesi Areata'da saçlar birkaç ay veya yıl içinde yeniden çıkar, ancak yeniden çıkması garanti edilmez. Bununla birlikte, durum alopesi totalis veya universalise dönüştüğünde, tamamen yeniden büyüme şansı azalır.
Kanser, artrit, kalp problemlerini ve depresyonu tedavi etmek için kullanılan ilaçların tümü saç dökülmesine neden olabilir. Ancak, önce bir uzmanla konuşmadan asla reçeteli bir ilacı almayı bırakmayın.
Ani saç dökülmesinin nedeni doğru besin maddelerini yeterince almamak olabilir. NHS, protein ve demir açısından çok düşük diyetlerin olduğunu söylüyor. Beslenme eksikliği olup olmadığını kontrol etmek için bir kan testi istemek ve ardından bir takviye yardımıyla belirli vitamin seviyelerini artırmaya bakmak için bir doktora görünmek iyi bir fikir olabilir.