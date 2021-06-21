Sadakatsiz dizisinin Gönül'ünün yaşını duyanlar inanamadı! Cansu Dere ile yaş farkı konuşuldu

İşte Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner'in doğum tarihi ve hakkında bilinmeyenler...
SADAKATSİZ'İN GÖNÜL'ÜNÜN YAŞI ŞOK ETTİ!
Şimdilerde Sadakatsiz dizisindeki performansıyla sosyal medyada gündem haline gelen Gözde Seda Altuner, hem oyunculuk performansıyla hem de özel yaşamıyla konuşulmaya devam ediliyor.
İSTANBUL'DA DÜNYAYA GELDİ
İstanbul'da dünyaya gelen Gözde Seda Altuner, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.
Oyunculuğun yanı sıra, senaryo yazarı olarak da çalışmalar yapmış olan Seda Altuner, ilk kamera önündeki oyunculuk deneyimini 2005 senesinde Ev Hapsi isimli dizi ile birlikte gerçekleştirmiştir.
Altuner'in yaşı da takipçileri tarafından merak ediliyordu.
39 YAŞINDA!
16 Haziran 1982 doğumlu olan Gözde Seda Altuner, 39 yaşında.
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