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  4. Sadakatsiz dizisinin Gönül'ünün yaşını duyanlar inanamadı! Cansu Dere ile yaş farkı konuşuldu

Sadakatsiz dizisinin Gönül'ünün yaşını duyanlar inanamadı! Cansu Dere ile yaş farkı konuşuldu

21.06.2021 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümünden bu yana reyting rekorları kırmaya devam eden Sadakatsiz dizisinde Gönül karakterini canlandıran Gözde Seda Altuner, performansıyla son dönemlerin en çok konuşulan oyuncularından biri olmayı başardı. Başarılı oyuncunun yaşı merak ediliyordu. Sadakatsiz dizisinin Gönül'ünün yaşını duyan takipçileri şaşkınlığa uğradı. Yetenekli oyuncunun Cansu Dere ile arasındaki yaş farkı da konuşuldu.

İşte Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner'in doğum tarihi ve hakkında bilinmeyenler...

SADAKATSİZ'İN GÖNÜL'ÜNÜN YAŞI ŞOK ETTİ!

Şimdilerde Sadakatsiz dizisindeki performansıyla sosyal medyada gündem haline gelen Gözde Seda Altuner, hem oyunculuk performansıyla hem de özel yaşamıyla konuşulmaya devam ediliyor.

İSTANBUL'DA DÜNYAYA GELDİ

İSTANBUL'DA DÜNYAYA GELDİ
İstanbul'da dünyaya gelen Gözde Seda Altuner, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.
Oyunculuğun yanı sıra, senaryo yazarı olarak da çalışmalar yapmış olan Seda Altuner, ilk kamera önündeki oyunculuk deneyimini 2005 senesinde Ev Hapsi isimli dizi ile birlikte gerçekleştirmiştir.
Altuner'in yaşı da takipçileri tarafından merak ediliyordu.

39 YAŞINDA!

39 YAŞINDA!
16 Haziran 1982 doğumlu olan Gözde Seda Altuner, 39 yaşında.
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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Sadakatsiz dizisi Cansu Dere Melis Sezen Gözde Seda Altuner
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
niye inanmadılar ki ben 45 dedim ama biraz daha kucukmus

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