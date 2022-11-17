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Sadece 2 siyasi parti başardı! Son 1 yılda oy oranları böyle değişti: Ses getirecek sonuçlar

17.11.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son 1 yıl siyaset gündemi açısından hayli hareketli geçti. Partiler giderek daha fazla seçime odaklanırken oy oranları da daha fazla merak edilmeye başladı. ASAL Araştırma'nın paylaştığı anketle AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP ve HDP'nin bu son 1 yıldaki oy değişimleri paylaşıldı. 5 partiden 2'si geçen ekimden bu ekime oyunu artırmayı başarırken 1 tanesinin oy oranı sabit kaldı, 2 parti ise oy kaybetti.

Seçimlere aylar kala siyasi partiler çalışmalarını hızlandırırken kamuoyu araştırma şirketleri de seçim anketleriyle halkın nabzını yoklamayı sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen seçim anketlerinin sonuncusu siyasi partilerin 1 yıl boyunca oy oranlarında gözlenen değişimi ortaya koydu. AK Parti ve CHP'nin oyunu artırdığı görülen anket sonuçlarında MHP ve İYİ Parti'nin oy oranlarında az da olsa düşüş gözlendi. HDP'nin geçen yıl ayıyla bu yılın ekim ayında ise aynı oranına sahip olduğu görüldü. İşte seçim atmosferine büyük etki edecek o anketin sonuçları...

SON 1 YILDA PARTİLERİN OY ORANLARI NASIL DEĞİŞTİ?

AK PARTİ

AK PARTİ
  • Ekim 2021: %36.8
  • Kasım 2021: 37.6
  • Aralık 2021: 35.9
  • Ocak 2022: 36.7
  • Şubat 2022:32.9
  • Mart 2022:34.5
  • Nisan 2022:35.9
  • Mayıs 2022:35.1
  • Haziran 2022:32.5
  • Temmuz 2022:34.0
  • Ağustos 2022:35.5
  • Eylül 2022: 36.2
  • Ekim 2022:%38.4

CHP

CHP
  • Ekim 2021: %22.7
  • Kasım 2021: 25.1
  • Aralık 2021: 23.1
  • Ocak 2022:23.8
  • Şubat 2022:26.4
  • Mart 2022:26.1
  • Nisan 2022:25.1
  • Mayıs 2022:25.8
  • Haziran 2022:26.5
  • Temmuz 2022:26.0
  • Ağustos 2022:25.7
  • Eylül 2022: 24.6
  • Ekim 2022:%23.5

İYİ PARTİ

İYİ PARTİ
  • Ekim 2021: %11.5
  • Kasım 2021: 10.7
  • Aralık 2021: 12.7
  • Ocak 2022:11.9
  • Şubat 2022:12.0
  • Mart 2022:12.3
  • Nisan 2022:11.8
  • Mayıs 2022:12.3
  • Haziran 2022:12.8
  • Temmuz 2022:11.9
  • Ağustos 2022:11.6
  • Eylül 2022: 11.3
  • Ekim 2022:%11.0

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MHP

MHP
  • Ekim 2021: %10.1
  • Kasım 2021: 9.3
  • Aralık 2021: 8.6
  • Ocak 2022:8.9
  • Şubat 2022:8.1
  • Mart 2022:8.6
  • Nisan 2022:9.1
  • Mayıs 2022:9.0
  • Haziran 2022:8.1
  • Temmuz 2022:8.9
  • Ağustos 2022:8.9
  • Eylül 2022: 9.0
  • Ekim 2022:%9.1

HDP

HDP
  • Ekim 2021: %10.7
  • Kasım 2021: 9.1
  • Aralık 2021: 10.4
  • Ocak 2022:10.0
  • Şubat 2022:10.5
  • Mart 2022:10.4
  • Nisan 2022:10.5
  • Mayıs 2022:10.4
  • Haziran 2022:11.0
  • Temmuz 2022:10.8
  • Ağustos 2022:10.1
  • Eylül 2022: 10.3
  • Ekim 2022:%10.7

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seçim anketi

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