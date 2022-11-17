Sadece 2 siyasi parti başardı! Son 1 yılda oy oranları böyle değişti: Ses getirecek sonuçlar

Seçimlere aylar kala siyasi partiler çalışmalarını hızlandırırken kamuoyu araştırma şirketleri de seçim anketleriyle halkın nabzını yoklamayı sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen seçim anketlerinin sonuncusu siyasi partilerin 1 yıl boyunca oy oranlarında gözlenen değişimi ortaya koydu. AK Parti ve CHP'nin oyunu artırdığı görülen anket sonuçlarında MHP ve İYİ Parti'nin oy oranlarında az da olsa düşüş gözlendi. HDP'nin geçen yıl ayıyla bu yılın ekim ayında ise aynı oranına sahip olduğu görüldü. İşte seçim atmosferine büyük etki edecek o anketin sonuçları...