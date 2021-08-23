Safiye Soyman'ın gözlerden uzak tuttuğu kızı ortaya çıktı! Birlikte klip çektiler

Ünlü sanatçı Safiye Soyman, keyifli aile yaşantısı ve anneliği ile de sık sık gündeme gelmektedir. Safiye Soyman'ın Harun Akaröz adında bir oğlu ve Ümran Akaröz adında bir kızı vardır.

MS hastası olan oğluna düşkünlüğü ile bilinen Soyman'ın kızı magazin gündeminde çok yer almıyor.

Ünlü müzisyen 46 yaşındaki kızı Ümran Akaröz ile kamera karşısına geçti.

Safiye Soyman, yeni şarkısı için çektiği klipte kızı Ümran Akaröz ile karşılıklı oynadı. Hareketli şarkısına rengarenk bir klip çeken Soyman, yeni klip heyecanını da sosyal medyadan paylaştı.