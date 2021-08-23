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  4. Safiye Soyman'ın gözlerden uzak tuttuğu kızı ortaya çıktı! Birlikte klip çektiler

Safiye Soyman'ın gözlerden uzak tuttuğu kızı ortaya çıktı! Birlikte klip çektiler

23.08.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Faik Öztürk ile yaşadığı keyifli birliktelik ile ve Seda Sayan'a yaptığı yorumlarla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü müzisyen Safiye Soyman, gözlerden uzak büyüttüğü kızıyla kamera karşısına geçti.

Ünlü sanatçı Safiye Soyman, keyifli aile yaşantısı ve anneliği ile de sık sık gündeme gelmektedir. Safiye Soyman'ın Harun Akaröz adında bir oğlu ve Ümran Akaröz adında bir kızı vardır.

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MS hastası olan oğluna düşkünlüğü ile bilinen Soyman'ın kızı magazin gündeminde çok yer almıyor.

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Ünlü müzisyen 46 yaşındaki kızı Ümran Akaröz ile kamera karşısına geçti.

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Safiye Soyman, yeni şarkısı için çektiği klipte kızı Ümran Akaröz ile karşılıklı oynadı. Hareketli şarkısına rengarenk bir klip çeken Soyman, yeni klip heyecanını da sosyal medyadan paylaştı.

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ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Erkan Petekkaya ve oğlu Cano.
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