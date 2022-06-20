Sağanak Ankara'dan sonra şimdi de Kocaeli'yi vurdu! Kentten gelen kareler inanılmaz...

SON DAKİKA | AKOM'dan uyarı geldi! İstanbullular dikkat: "Bu gece yarısından itibaren..."

Kocaeli haziran ayında kâbusu yaşıyor! Kentte yaşam sağanak nedeniyle alt üst olmuş durumda. Sokaklar yağışların etkisiyle adeta göle dönerken birçok vatandaş zor durumda kaldı. Sağanağın etkisini gösteren kareler ise akıllara Ankara'da yaşanan sel felaketini getirdi.

Özellikle Körfez ve Derince ilçelerinde günlük yaşamı olumsuz etkileyen yağmur sebebiyle dereler taştı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bazı iş yerlerini ve alt geçitleri su basan kentte bazı araçlar da yollarda kaldı.