Sağlığımız için en gerekli olan ihtiyaç! Ancak bu durumlarda içilen su hastalıklar için risk oluşturuyor

Uzmanlar düzenli olarak su içmenin ne kadar önemli olduğunu vurguluyorlar. Su içmek hayati önem taşıyor. Her gün en az 2 litre su içilmesi öneriliyor. İçilen meyve suları, çay ve kahveler suyun verdiği yararı sağlamıyor. Ancak içeceğiniz suyun miktarı kadar ne zaman içtiğiniz de oldukça önemli. Tgrt'de yer alan habere göre suyu istisnai durumlarda tüketmek ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor.
Uzmanlar hayati önemi olan suyu baz durumlarda tüketmeyi doğru bulmuyor. Öyle ki bu durumlarda su içmek önemli sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor. Yapılan araştırmalar yoğun egzersiz yaptığınızda, acı besinler tükettiğinizde ve yemeği fazla kaçırdığınız durumlarda su tüketiminin insan vücuduna zarar verdiğini gösteriyor.
SUYUN İÇİLMEMESİ GEREKEN ZAMANLAR
ACI YEDİKTEN SONRA
Acı yedikten sonra su içmek öncelikle acının etkisini arttırarak daha fazla yanmaya neden oluyor. Acıdan sonra su içmenin sağlık için daha önemli bir sebebi bulunuyor. Acı yedikten sonra su içmek reflü ve gastrit gibi mide hastalıklarına aynı zamanda bağırsak rahatsızlıklarına yol açıyor.
EGZERSİZDEN HEMEN SONRA
Egzersizden hemen sonra su içmek dalak büyümesine, mide bulantısı ve baş dönmesine sebep olabiliyor. Ayrıca özellikle egzersizden sonra terlediğinizde sodyum ve potasyum kaybediyorsunuz. Bunların ikisi de vücudunuz için çok önemli ve kaybettiğiniz bu mineralleri yerine koymanız gerekiyor. Ancak bu mineralleri normal su ile yerine koymak imkânsız bunun için en iyi su maden suyudur.
YEMEĞİ FAZLA KAÇIRDIKTAN SONRA
Uzmanlar, herhangi bir öğünde yemeği fazla kaçırdıysanız üzerine su içmenin son derece sakıncalı olduğunu söylüyor. Fazla yemek üzerine su içmek şişkinliğe, gaza hatta mide ağrısı ve kramplara neden olabiliyor. Zaten başlı başına sakıncalı olan fazla yemekten hemen sonra suyu tüketmemeli, en az yarım saat beklemelisiniz
KUSTUKTAN SONRA
Herhangi bir nedenle kustuktan hemen sonra su içmenin veba hastalığına neden olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. Ancak yapılan araştırmalar kusma sonrasında su içmeyi sağlıklı bulmuyor.
UYKU ARASINDA
Uyku arasında su içmek beyin fonksiyonlarını olumsuz yönde etkiliyor. Boş mideye uykudan kalkar kalkmaz gönderdiğiniz su sindirim sistemini zarar veriyor ve uyku arasında su içmek bir alışkanlık haline gelirse zaman içinde mide hastalıklarına neden oluyor.
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