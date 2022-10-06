Sağlığımız için en gerekli olan ihtiyaç! Ancak bu durumlarda içilen su hastalıklar için risk oluşturuyor

Uzmanlar düzenli olarak su içmenin ne kadar önemli olduğunu vurguluyorlar. Su içmek hayati önem taşıyor. Her gün en az 2 litre su içilmesi öneriliyor. İçilen meyve suları, çay ve kahveler suyun verdiği yararı sağlamıyor. Ancak içeceğiniz suyun miktarı kadar ne zaman içtiğiniz de oldukça önemli. Tgrt'de yer alan habere göre suyu istisnai durumlarda tüketmek ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor.

Uzmanlar hayati önemi olan suyu baz durumlarda tüketmeyi doğru bulmuyor. Öyle ki bu durumlarda su içmek önemli sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor. Yapılan araştırmalar yoğun egzersiz yaptığınızda, acı besinler tükettiğinizde ve yemeği fazla kaçırdığınız durumlarda su tüketiminin insan vücuduna zarar verdiğini gösteriyor.