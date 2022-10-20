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Sağlığınızı perişan etmek istiyorsanız yemeye devam edin! Akılalmaz zararları var

20.10.2022 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yoğun programlarımız, tüketime hazır olmak için minimum zaman gerektiren paketli hızlı yemek seçeneklerine başvurmamıza neden oldu. Alışveriş merkezlerinde, mahalle marketlerinde çok hızlı şekilde ulaşabileceğimiz hazır yemekler, sağlığımızı ciddi şekilde tehdit ediyor. Ne kadar direnirseniz direnin, kendinizi en sevdiğiniz restoranın siparişlerini seçerken bulabilirsiniz. Şimdi okuyacaklarınızdan sonra iki kere düşüneceksiniz.

Hazır yemek ve fast food ürünlerinin zararlı etkileri bilinen bir gerçek. Hazır yemeklere olan ilgi her gün artarak devam etse de inanılmaz zararları da bilinen bir gerçek. İstatistikler her üç kişiden birinin abur cubur tükettiğini ortaya çıkardı. Raflarda gördüğünüz yiyecekler yoğun şekilde işlenir ve sağlığınızı bozacak kimyasallarla hazırlanır. Öncelikle, bu yiyecek seçenekleri yüksek şeker değerine ve gelişmiş karbonhidrat ve sodyuma sahiptir. Genel anlamda, bu işlenmiş gıda seçenekleri çok miktarda kalori içerir ve beslenme/kalori oranı açısından oldukça dengesizdir.

HAZIR YEMEK TÜKETMENİN ZARARLARI

OBEZİTEYE NEDEN OLUR

OBEZİTEYE NEDEN OLUR
Bu işlenmiş gıdaların çoğu, artan sayıda kalori ile gelir, ancak çoğunlukla herhangi bir besin maddesi içermez. Yemeklerinizi tamamen işlenmiş gıdalara geçirmek, obezite olasılığını önemli ölçüde artıracaktır ve ayrıca sürekli şişkin hissetmeniz de olasıdır.

KAN ŞEKERİNİ ZIPLATIR

KAN ŞEKERİNİ ZIPLATIR
Kendinizi yüksek karbonhidratlı diyete alıştırıyorsanız, kan şekeri seviyenizi düzenli olarak kontrol etmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Ayrıca, bu diyetlerdeki yüksek miktarda nişasta sayesinde diş sağlığınızı oldukça istikrarlı bir şekilde bozacaktır.

KABIZLIĞA NEDEN OLUR

KABIZLIĞA NEDEN OLUR
Sindirim sistemi ile ilgili olarak, sebze ve meyveler çalışmalarında çok önemli bir rol oynamaktadır. İşlenmiş gıdaların yoğun tüketimi tüm sistemi bozacak ve kendinizi her zamankinden daha sık kabızlık içinde bulacaksınız. Meyve ve sebzeler, vücudunuzdaki tüm atıkların atılmasına yardımcı olan belirli bir lif taşır. Bu maddeler ayrıca kan şekeri ve kolesterol seviyelerini korumanıza yardımcı olacaktır.

BEYNİN İŞLEVSELLİĞİNİ OLUMSUZ ETKİLER

BEYNİN İŞLEVSELLİĞİNİ OLUMSUZ ETKİLER
Fast food tüketiminin bir diğer olumsuz etkisi de bu gıdaların hafızanın bozulma hızını artırması. Bunun temel nedeni, milkshake, patates kızartması gibi bu ürünlerde bulunan doymamış yağların sayısıdır. Daha önce uzmanlar tarafından bu yağların kardiyovasküler hastalıklardan sorumlu anahtar faktör olduğu biliniyordu; son zamanlarda beynin işlevselliğini de etkilediği ortaya çıktı. Beyninizin, yapmayı planladığınız şeyi sürekli unuttuğunuz potansiyel hafıza bölümünü büyük ölçüde etkiler.

CİLDİ TAHRİŞ EDER

CİLDİ TAHRİŞ EDER
Tükettiğimiz gıdaların doğrudan cildimizi etkilediği birçok araştırma çalışmasıyla kanıtlanmıştır. Sivilce, kaşıntı vb. gibi belirli sorunlarla karşılaşıyor olabilirsiniz. Ayrıca, bu sorunların çikolata veya kızarmış yiyeceklerden kaynaklandığına inanma olasılığınız yüksek. Sadece bunlarla sınırlı değil. Cildiniz, aşırı şeker ve karbonhidrat tüketimi sonucu da tahriş oluyor.
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Anahtar Kelimeler:
kan şekeri kabızlık obezite Fast food

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