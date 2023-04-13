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Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Kocaeli Şehir Hastanesi açılıyor... Depreme karşı 1069 sismik izolatöre sahip olacak

13.04.2023 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 hastaneden oluşan, toplam 1218 yatak kapasiteli Kocaeli Şehir Hastanesi'nin cumartesi günü açılacağını duyurdu. Öte yandan depreme karşı 1069 sismik izolatöre sahip olan hastanede 218 poliklinik yer alacak. İşte hastaneden görüntüler...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Nisan Cumartesi günü açılacak Kocaeli Şehir Hastanesi ile sağlık sisteminin daha da güçleneceğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya paylaşımında, Türkiye'nin büyük sağlık yatırımlarına devam ettiğini belirtti.

Kocaeli Şehir Hastanesine ilişkin bir videonun da yer aldığı paylaşımında Koca, "6 hastaneden oluşan, toplam 1218 yatak kapasitesiyle Kocaeli Şehir Hastanesi, 15 Nisan Cumartesi günü açılıyor. Dev sağlık kompleksi, sağlık sistemimizin gücüne güç katacak." ifadelerini kullandı.

218 POLİKLİNİK İLE HİZMET VERİLECEK

Şehir hastanesi, 368 bin metrekarelik alan üzerinde 1218 yatak kapasiteli olarak planlandı. 218 polikliniğin açılacağı hastanede, 188 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı ve 63 ameliyathane ile hizmet verilecek. Hastane ayrıca depreme karşı 1069 sismik izolatöre sahip olacak. (AA)

Kocaeli Şehir Hastanesi açılıyor

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Fahrettin Koca kocaeli şehir hastanesi

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