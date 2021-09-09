HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama kurası başvuru nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama kurası başvuru nasıl yapılır?

09.09.2021 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı atama kurasının ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. “2021 yılı 2. Dönem ilk defa ve yeniden atama kurası” ilanı yayınlandı. Başvurunun nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı. Peki Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama kurası başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

Sağlık Bakanlığı atama kurası ile ilgili bilgiler merak ediliyor. “2021 yılı 2. Dönem ilk defa ve yeniden atama kurası” ilanının yayınlanması sonrası başvuru yöntemi ve tarihleri araştırma konusu oldu. İlanda ise detaylı bilgiler yer aldı. Peki Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı “2021 yılı 2. Dönem ilk defa ve yeniden atama kurası” ilanı sonrası ayrıntılar araştırılmaya başlandı. Yayınlanan ilanda başvurular ve kuranın çekileceği tarih ile ilgili bilgiler de verildi.
Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen sağlık çalışanları başvurularını PBS aracılığıyla yapabilecekler. İlanda yer alan "2021 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Takvimi"ne göre, PBS üzerinden başvurular 8 Eylül 2021 Çarşamba tarihinden 14 Eylül 2021 Salı günü saat 18.00'e kadar yapılacak.
Başvuru değerlendirme sonuçları 22 Eylül 2021 Çarşamba günü PBS üzerinden ilan edilmiş olacak. İncelemenin ardından başvuruları reddedilenlerin itirazları, 22 Eylül Çarşamba gününden 24 Eylül Cuma saat 18.00'e kadar PBS üzerinden alınacak.
Ayrıca itiraz sonuçları ise 29 Eylül Çarşamba PBS üzerinden duyurulacak.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
atama Sağlık Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Erzurumlu vatandaş tünelden geçerken adeta kendinden geçti

Erzurumlu vatandaş tünelden geçerken adeta kendinden geçti

Kuzey Kore'den gelen fotoğraflar şaşkına çevirdi: Batı'ya mesaj

Kuzey Kore'den gelen fotoğraflar şaşkına çevirdi: Batı'ya mesaj

'İlişkiye girme sırası' tartışması ölümle bitmişti! Ankara'daki olayda yeni gelişme

'İlişkiye girme sırası' tartışması ölümle bitmişti! Ankara'daki olayda yeni gelişme

Falakaya yatırılma teklifi yapıldı! ''Mesajla iknaya çalıştı''

Falakaya yatırılma teklifi yapıldı! ''Mesajla iknaya çalıştı''

Bomba sözler: "Selin Ciğerci ile evlenebilir eşi"

Bomba sözler: "Selin Ciğerci ile evlenebilir eşi"

Noterlerde yeni dönem! 2022 itibarıyla başlıyor

Noterlerde yeni dönem! 2022 itibarıyla başlıyor

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Önce laf attılar, sonra darp ettiler! Yaşadığı dehşeti anlattı

Önce laf attılar, sonra darp ettiler! Yaşadığı dehşeti anlattı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Protokolde 'teyze' krizi! Belediye başkanının koltuğu kaptı

Protokolde 'teyze' krizi! Belediye başkanının koltuğu kaptı

Okullar kapatılır mı? Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Okullar kapatılır mı? Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Soyağacı hizmetinde yeni uygulama

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Soyağacı hizmetinde yeni uygulama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.