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Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İŞKUR 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı/işçi alımı kurası hangi gün?

29.03.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları ile ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan duyurunun ardından gözler İŞKUR ile 20 bin personel işçi alımı kura çekimi için yapılacak açıklamaya çevrildi. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İŞKUR 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı/işçi alımı kurası hangi gün? sorularının cevabı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? sorusunun cevabını öğrenmek isteyen kişiler internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Psikolog, Diyetisyen, Fizyoterapist gibi çok sayıda alanda personel ve işçi alımı yapılacak. Peki Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İŞKUR 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı/işçi alımı kurası hangi gün? Konuya ilişkin detayları sizler için derledik.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanlığına personel alımına ilişkin15-21 Mart 2022 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından kura çekiminin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı kura çekimine ilişkin henüz resmi bir açıklamada bulunulmadı.
Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekiminin Ankara'da 6 Nisan 2022 tarihinde saat 09.00-18.00 saatleri arasında yapılması ön görülüyor. Sağlık Bakanlığı kura çekiminin ardından nihai listeye haberimizde yer verilecektir...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPILACAK BRANŞLAR NELERDİR?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPILACAK BRANŞLAR NELERDİR?
5 bin 175'i Hemşire, 800'ü Ebe ve 3 bin 293'ü Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, Iş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacaktır.
Ayrıca temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı yapılacaktır.
Sağlık Bakanlığı kura çekimi ve kadro dağılımına ilişkin detayları Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuzdan öğrenebilirsiniz.
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ÖSYM İŞKUR Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca
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