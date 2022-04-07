Sağlık Bakanlığı kura sonuçları canlı izle 7 Nisan! Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi 7 Nisan 2022 Perşembe

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları canlı izle ekranı, Bakanlığa personel alımı konusunda yapılan açıklama sonrası başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dün, Adana ile başlayan kura çekilişi en son Kırşehir için çekiliş yapılmasının ardından tamamlandı. Çekiliş, 7 Nisan 2022 Perşembe (bugün), bakanlığın belirttiği iller için devam edecek. Sağlık Bakanlığı kura sonuçları canlı izle ekranı ile 7 Nisan 2022 Perşembe Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi ve detaylar haberimizde...
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI CANLI İZLE 7 NİSAN!
Sağlık Bakanlığı personel alımı kur çekilişi Bakanlığın YouTube kanalında yapılacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kura salonuna katılımcı alınmayacak. Bakanlığın YouTube kanalı şu şekilde: https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 7 NİSAN 2022 PERŞEMBE
Şu bağlantıdan Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz: https://iscisonuc.saglik.gov.tr/
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİLİŞİ HANGİ İLLERDE YAPILACAK? 7 NİSAN 2022 PERŞEMBE
Sağlık Bakanlığı Kura çekilişi 07 Nisan 2022 (Perşembe) günü şu illerde yapılacak:
Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya,
Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova,
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