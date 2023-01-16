Sağlıklı sanıyoruz ama dişleri teker teker döküyorlar! Diş çürümesine neden olan yiyecekler

Dişlerin bakımına dikkat etmek hem sağlığımızı hem de görünüşümüzü etkiliyor. Dişlerimizi her ne kadar düzenli olarak fırçalasak da diş hassasiyeti ve sorunları yaşayabiliyoruz. Bu durumun en büyük nedeni tükettiğimiz yiyecekler ve içecekler. Diş hekimlerinin derlediği aşağıdaki listeden hangi besinlere dikkat etmeniz gerektiğini ve olası zararları nasıl azaltabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

DİŞLERE ZARAR VEREN YİYECEKLER

GREYFURT Turunçgiller çok besleyici ve vitamin açısından zengindir, ancak aşırı tüketirseniz şeker ve asit içerikleri nedeniyle dişlerinizi bozabilirler. Bu özellikle son derece düşük bir pH değerine sahip olan greyfurt için geçerlidir, yani oldukça asidiktir, bu nedenle dişlerin yüzeyini ve onu koruyan emayeyi aşındırabilir. Greyfurt yerseniz yapabileceğiniz en iyi şey onu fazla çiğnememek ve gecikmeden yutmaktır.

LİMON Limonlar ayrıca oldukça asidiktir, bu nedenle diş minesinin erozyonunu teşvik ederler, bu da boşluklar bırakabilir ve ağızdaki plakların normalden daha fazla hasara neden olmasına izin verebilir. İçeceğinize limon eklerseniz tercihen şekerli olmamasına dikkat etmelisiniz. Asit ve şeker kombinasyonu özellikle zararlı olabilir.

KRAKER Kraker ve cips gibi rafine atıştırmalıklar , tükürükte amilaz adı verilen bir enzim tarafından şekere dönüştürülen karbonhidratlar içerir. Küçük parçaları diş etlerinin çatlaklarına sıkışabileceğinden, onları yedikten sonra ağzınızı çalkaladığınızdan emin olun. Bir çok şey, satın aldığınız türe de bağlı olabilir. Dişlerinizi sağlıklı tutmak istiyorsanız karbonhidrat içermeyen tam tahıllı ürünleri tercih edin.

ASİTLİ İÇECEKLER Asitli içecekler şekerle doludur, bu nedenle tüketimleri diş çürümesine neden olabilir, ancak asit içerikleri diş minesini daha hızlı aşındırabileceğinden diş hekimleri diyet versiyonunu bile önermezler. Asitli içeceksiz yaşayamıyorsanız, çözüm olarak pipetle içebilirsiniz. Böylece şekerli, asidik sıvının ilk dişlerinize temas etmesini önlemiş olursunuz. (Bu çözüm çevreye zararlı olsa da.) Diş hekimleri, "Asitli içecekler içerseniz , dişlerinizi fırçalamadan önce 30 dakika bekleyin, aksi takdirde asitleri dişlere sürterek diş minesinin aşınmasına katkıda bulunabilirsiniz" diyor.