HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sağlıklı sanıyoruz ama dişleri teker teker döküyorlar! Diş çürümesine neden olan yiyecekler

Sağlıklı sanıyoruz ama dişleri teker teker döküyorlar! Diş çürümesine neden olan yiyecekler

16.01.2023 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dişlerimiz yediklerimiz ve içtiklerimizden kolayca etkilenebiliyor. Diş çürümesine, tartarına ve dişlerin kaybına neden olan yiyeceklerin sadece şekerli gıdalar olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! Günlük hayatta sağlıklı diyerek yediğimiz birçok yiyecek diş kaybına neden olabiliyor. İşte diş sağlığı için en tehlikeli yiyecekler...

Dişlerin bakımına dikkat etmek hem sağlığımızı hem de görünüşümüzü etkiliyor. Dişlerimizi her ne kadar düzenli olarak fırçalasak da diş hassasiyeti ve sorunları yaşayabiliyoruz. Bu durumun en büyük nedeni tükettiğimiz yiyecekler ve içecekler. Diş hekimlerinin derlediği aşağıdaki listeden hangi besinlere dikkat etmeniz gerektiğini ve olası zararları nasıl azaltabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

DİŞLERE ZARAR VEREN YİYECEKLER

GREYFURT

GREYFURT
Turunçgiller çok besleyici ve vitamin açısından zengindir, ancak aşırı tüketirseniz şeker ve asit içerikleri nedeniyle dişlerinizi bozabilirler. Bu özellikle son derece düşük bir pH değerine sahip olan greyfurt için geçerlidir, yani oldukça asidiktir, bu nedenle dişlerin yüzeyini ve onu koruyan emayeyi aşındırabilir. Greyfurt yerseniz yapabileceğiniz en iyi şey onu fazla çiğnememek ve gecikmeden yutmaktır.

LİMON

LİMON
Limonlar ayrıca oldukça asidiktir, bu nedenle diş minesinin erozyonunu teşvik ederler, bu da boşluklar bırakabilir ve ağızdaki plakların normalden daha fazla hasara neden olmasına izin verebilir. İçeceğinize limon eklerseniz tercihen şekerli olmamasına dikkat etmelisiniz. Asit ve şeker kombinasyonu özellikle zararlı olabilir.

KRAKER

KRAKER
Kraker ve cips gibi rafine atıştırmalıklar , tükürükte amilaz adı verilen bir enzim tarafından şekere dönüştürülen karbonhidratlar içerir. Küçük parçaları diş etlerinin çatlaklarına sıkışabileceğinden, onları yedikten sonra ağzınızı çalkaladığınızdan emin olun. Bir çok şey, satın aldığınız türe de bağlı olabilir. Dişlerinizi sağlıklı tutmak istiyorsanız karbonhidrat içermeyen tam tahıllı ürünleri tercih edin.

ASİTLİ İÇECEKLER

ASİTLİ İÇECEKLER
Asitli içecekler şekerle doludur, bu nedenle tüketimleri diş çürümesine neden olabilir, ancak asit içerikleri diş minesini daha hızlı aşındırabileceğinden diş hekimleri diyet versiyonunu bile önermezler. Asitli içeceksiz yaşayamıyorsanız, çözüm olarak pipetle içebilirsiniz. Böylece şekerli, asidik sıvının ilk dişlerinize temas etmesini önlemiş olursunuz. (Bu çözüm çevreye zararlı olsa da.) Diş hekimleri, "Asitli içecekler içerseniz , dişlerinizi fırçalamadan önce 30 dakika bekleyin, aksi takdirde asitleri dişlere sürterek diş minesinin aşınmasına katkıda bulunabilirsiniz" diyor.

TURŞU

TURŞU
Sirke genellikle asit içeren ve dolayısıyla diş aşınmasını destekleyen dekapaj için kullanılır. Turşuyu yumurta veya peynir gibi daha az asitli yiyeceklerle yiyerek ve yemekten sonra ağzınızı çalkalayarak buna karşı koyabilirsiniz.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
limon turşu yer fıstığı greyfurt badem buz kraker

En Çok Okunan Haberler

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank kredi vermeye bugün başladı! İşte Yeni Evim konut kredisi için başvuru şartları…

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank kredi vermeye bugün başladı! İşte Yeni Evim konut kredisi için başvuru şartları…

Bankalar TL mevduat faizi yarışına girdi! Yüzde 30'un da üzerine çıkacak

Bankalar TL mevduat faizi yarışına girdi! Yüzde 30'un da üzerine çıkacak

İddialar sonrası Mehmet Şimşek'ten açıklama!

İddialar sonrası Mehmet Şimşek'ten açıklama!

Türeci ve Şahin'den kanser aşısı müjdesi

Türeci ve Şahin'den kanser aşısı müjdesi

Son seçim anketinde ittifaklar arasında 10 puanlık fark!

Son seçim anketinde ittifaklar arasında 10 puanlık fark!

Sosyal medya paylaşımları ele verdi! Eski sevgilisini öldürüp...

Sosyal medya paylaşımları ele verdi! Eski sevgilisini öldürüp...

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.