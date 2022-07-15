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Şahan Gökbakar'ın tiplemesi 'Dişi Yakarış' gerçek oldu! Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya'da ilginç anlar...

15.07.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV’de Psikolog Esra Ezmeci'nin sunduğu "Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya" adlı programda Şahan Gökbakar'ın yıllar önce ekrana gelen komedi programı "Dikkat Şahan Çıkabilir"deki "Nevriye Budak" karakteri gerçek oldu.

Gündeme dair yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren ünlü komedyen Şahan Gökbakar, adından söz ettirmeye devam ediyor. Recep İvedik serisi sinemaya uyarlanmadan önce "Dikkat Şahan Çıkabilir" adlı komedi programıyla ekrana gelen Gökbakar, birbirinden unutulmaz karakterlere imza atmıştı.

Bu karakterlerden biri de 'Dişi Yakarış' skecindeki 'Nevriye Budak'. Gündüz kuşağına katılan, evliliğinde mutsuz bir karakter olan Nevriye Budak'ın adeta gerçeği "Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya" programına konuk oldu.

Programda kendisini eleştirenlere bağırarak kızan İbadet Hanım, sosyal medyada 'Dişi Yakarış' benzetmesiyle gündem oldu.

GELEN SORULARA VERDİĞİ CEVAPLARLA GÜNDEMDE!

Son olarak Fulya ile Umudun Olsun programından hatırlanan psikolog Esra Ezmeci, kendi programıyla ekrana gelmeye başladı. Sosyal medya hesabından, takipçilerinden gelen soruları cevaplamaya devam eden Ezmeci, sosyal medyada sık sık gündeme geliyor.

PSİKOLOG ESRA EZMECİ'YE GELEN SORULAR ŞAŞIRTTI

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Anahtar Kelimeler:
Şahan Gökbakar
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