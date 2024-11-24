Sahilde yürüyüş yapmak istediler ortadan kayboldular! Denize düşen kadın ve peşinden atlayan adamdan dünden beri haber alınamıyor

'İKİSİ ARKADAŞMIŞ'

Balıkçı Kadir Akdere, " Dün gece bunlar 18.00 sıralarında konuşuyorlar iki arkadaş video çekiyorlar. Kadın denize düşüyor. Ayağı boşluğa gidince, deniz düşmüş. Lodos sertti. Akıntı da sertti ve kaydılar.İkisi arkadaşmış o atlıyor diğeri de kurtarmaya atlıyor. Ben de olsan yüzmek zordur yüzme bildiğim halde. Her gün yüzdüğüm halde o suda sert suda zor durursun. Simit atıyoruz ama kayboluyorlar. Motorların altlarında yekelerin altından çıkıyorlar. " şeklinde konuştu.