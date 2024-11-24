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Sahilde yürüyüş yapmak istediler ortadan kayboldular! Denize düşen kadın ve peşinden atlayan adamdan dünden beri haber alınamıyor

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
24.11.2024 17:03
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İki kişi balık tuttukları alanda kayboldu ancak çevredekiler balık tutmaya devam etti. İstanbul Sarıyer’de Aşiyan Sahili'nde dün akşam saatlerinde denize düşen iki kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kadının denize düştüğü ve ardından arkadaşının onu kurtarmak için atladığı anlar yer aldı. Ancak dünden beri hiç bir iz bulunamadı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Aşiyan Sahili'nde dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre sahilde yürüyen kadın denize düştü.

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Arkadaşının denize düştüğünü gören bir adam da peşinden atladı. Şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisi ile ikiside kısa sürede gözden kayboldu. Yaşanan o anlar bir teknenin güvenlik kamerasına yansıdı.

NEREDEYSE BİR GÜN OLDU

NEREDEYSE BİR GÜN OLDU

Sahil Güvenlik ekipleriyle deniz polisinin 2 kişiyi denizdeki arama çalışmaları sürüyor.Dalgıçlar ise denizde kaybolan 2 kişiden bir iz bulmak için dalış yapmaya devam ediyor.

O ANLAR KAMERADA

O ANLAR KAMERADA

Teknenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir kişinin denize düştüğü anlar görülüyor.Bu sırada iskelede bulunan 1 kişide denize düşen kişinin peşinden atlıyor. Ardından da 2 kişi gözden kayboluyor.

'İKİSİ ARKADAŞMIŞ'

'İKİSİ ARKADAŞMIŞ'

Balıkçı Kadir Akdere, " Dün gece bunlar 18.00 sıralarında konuşuyorlar iki arkadaş video çekiyorlar. Kadın denize düşüyor. Ayağı boşluğa gidince, deniz düşmüş. Lodos sertti. Akıntı da sertti ve kaydılar.İkisi arkadaşmış o atlıyor diğeri de kurtarmaya atlıyor. Ben de olsan yüzmek zordur yüzme bildiğim halde. Her gün yüzdüğüm halde o suda sert suda zor durursun. Simit atıyoruz ama kayboluyorlar. Motorların altlarında yekelerin altından çıkıyorlar. " şeklinde konuştu.

BALIK TUTMAYA DEVAM ETTİLER

BALIK TUTMAYA DEVAM ETTİLER

Denizde kaybolan 2 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ederken, sahilde bulunan vatandaşlar balık tutmaya devam etti. Çoğu kişi Sahil Güvenlik ekiplerinin, 'Olta atmayın' uyarılarına aldırış etmedi.

Anahtar Kelimeler:
Sarıyer kayıp sahil
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