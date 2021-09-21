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Şahin Mengü son yolcuğuna uğurlandı

21.09.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü, son yolculuğuna uğurlandı. Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazında Şahin Mengü'nün kızı gazeteci Nevşin Mengü'nün bitkin hali dikkat çekti.

Eski CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü, Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

TBMM'deki törenin ardından, Mengü'nün cenaze namazı Kocatepe Camisi'nde kılındı.

Cenaze törenine Mengü'nün ailesinin yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, CHP'li parti yöneticileri ile milletvekilleri ve bazı siyasi parti yöneticileri katıldı.

Cenaze namazının ardından Özel ve Feyzioğlu, Mengü'nün cenaze aracına taşınan Türk bayrağına sarılı tabutuna omuz verdi.

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Mengü'nün cenazesi götürüldüğü Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ŞAHİN MENGÜ'NÜN CENAZE TÖRENİNDEN GÖRÜNTÜLER

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