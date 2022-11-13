Sakın görmezden gelmeyin! Kalp hastalığının şaşırtıcı belirtileri

Kalp hastalığı her yıl milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden oluyor. Birçok farklı nedene bağlı olarak gelişen kalp hastalıklarını erken teşhis etmek hayat kurtarıyor. Harvard Tıp Okulu'na göre, tüm kalp krizlerinin neredeyse yarısı daha az ciddi sorunlar olarak geç teşhis ediliyor. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, sersemlik ve mide bulantısı gibi kalp hastalığının bariz belirtilerine ek olarak, aranacak daha ince işaretler bulunuyor.

BİLİNMEYEN KALP HASTALIKLARI BELİRTİLERİ

YAYILAN ÇENE VE BOYUN AĞRISI Kalp rahatsızlıkları ile ilişkili rahatsızlık göğüs ağrısı ile sınırlı değildir. Kalp hastalığı veya kalp krizi gibi kalp sorunları sonucunda çene ve boyun rahatsızlığı yaşamak mümkündür. Göğüsten çeneye ve boyuna yayılan ağrı, düzensiz kalp atışı veya kalp hastalığının belirtisi olabilir. Kalp krizi belirtileri göğüs ağrısı, nefes darlığı ve terlemeyi içerebilir, ancak çene veya boyun ağrısı, aktif olduğunuzda kötüleşir, dinlendiğinizde durursa kalp sorunlarının belirtileri olabilir. Çene veya boyun ağrısı yaşarsanız tıbbi yardım almanız önemlidir.

CİNSEL SORUNLAR Klinik araştırmalar, kalp hastalığının hem erkekler hem de kadınlar dahil olmak üzere cinsel yaşam üzerinde zararlı bir etkisi olabileceğini göstermiştir. Erektil disfonksiyon (ED), erkekler için arteriyel hasar ve kalp hastalığının erken bir göstergesi olabilir. Kan damarlarının düzgün bir şekilde genişleyemediği ve kasılamadığı arterlerin sertleşmesi veya endotelyal disfonksiyondan kaynaklanır. Arter hasarı ve kalp hastalığı, penise kan akışının azalması ve endotel disfonksiyonu ile bağlantılıdır.

CİNSEL SORUNLARI BASİT GÖRMEYİN 2007'de yapılan bir çalışmada, kalp yetmezliği olan kadınların yüzde seksen yedisinde vajinal kuruluk, cinsel ilişki sırasında rahatsızlık ve düşük libido gibi yüksek derecede cinsel işlev bozukluğu olduğu bildirildi. Tüm bu semptomların nedeni endotel disfonksiyonudur ve dolaşım sorunlarına, arterlerde plak oluşumuna, tıkanıklıklara ve kalp krizlerine yol açabilir.

BALDIR KRAMPLARI Yürürken bacak ağrısı veya rahatsızlık hissederseniz, bu kalp sorunlarının bir işareti olabilir. Yürürken baldır krampları, ağrıları veya uyuşmaları periferik arter hastalığına (PAD) bağlı olabilir. PAH, organlarınızı ve uzuvlarınızı besleyen kan damarlarının tıkanarak kan akışının azalmasına neden olan bir durumdur.