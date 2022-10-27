Sakın yapmayın! Fark etmiyorsunuz ama sperm sayınızı düşürüyor

Sperm sayısının düşüklüğü çocuk sahibi olmak isteyen kişilerin zorluk yaşamasına neden olmaktadır. Sperm sayısı çok çeşitli nedenlere bağlı olarak düşmektedir. Yapılan araştırmalar batılı erkekler arasındaki sperm sayısının son 40 yılda yüzde 50'den fazla düştüğünü ortaya koydu. Bilim adamları kesin bir açıklama bulamasa da araştırmalar, belirli yaşam tarzı faktörlerinin bir erkeğin sperm sayısında büyük bir rol oynadığını göstermiştir.
Normal sperm üretimi 60 ila 90 gün sürer. Bu, kötü yaşam tarzı seçimlerinin etkilerinin sadece iki veya üç ay içinde tersine çevrilebileceği anlamına geliyor. İşte sperm sayısını düşürmekten sorumlu en yaygın davranışlar...
YETERİNCE BOŞALMAMAK
Erkeklerin bebek yapma zamanı geldiğinde sperm biriktirmeleri gerektiği yanlış bir kanıdır. Aslında sık cinsel aktivite sperm sağlığı için önemlidir. Vücut sperm üretme mesajını almıyorsa, o kadar fazla üretmeyecektir. Esasen, kullan ya da kaybet. Sağlık uzmanları, üretimi sürdürmek için erkeklerin haftada bir veya iki kez boşalmasını tavsiye ediyor.
ISIYA MARUZ KALMA
Isıya maruz kalmanın sperm üretimini etkilediği bilinmektedir. Jakuziler ve hatta ısıtmalı araba koltuklarının hepsi suçludur, ancak en yaygın ısı kaynaklarından biri dizüstü bilgisayarlardır. Dizüstü bilgisayarlar kelimenin tam anlamıyla spermi pişirebilir. Sıcak bir mutfakta şeflik yapmak veya nefes almayan üniformalı itfaiyeci olmak gibi ısı içeren bazı mesleklerin sperm sayısı üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceğini de belirtmekte fayda var.
SİGARA İÇMEK
Tütün veya esrar içmek sperm sayısını, etkinliğini ve kalitesini azaltabilir. Toksinler ve kirleticiler akciğerlerden dolaşım sistemi yoluyla testislere doğru yol alır. Araştırmalar, sigarayı bırakmanın birkaç ay içinde sperm sayısı üzerinde etkili olabileceğini göstermiştir.
STRESE GİRMEK
Sübjektif doğası nedeniyle stresin etkilerini ölçmek zordur, ancak doğurganlık uzmanları genel olarak erkeklerin stresi azaltmaya çalışmasını tavsiye eder. Araştırmalar, stresli hisseden erkeklerin daha düşük sperm konsantrasyonlarına sahip olduklarını bulmuştur. Stres, testosteron ve sperm üretimi üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilen glukokortikoid hormonunun seviyelerinin artmasına neden olur. Anti-anksiyete ilaçları veya antidepresanlar almak sorunu daha da kötüleştirebilir. "Bazı ilaçlar erektil disfonksiyona yol açabilir ve ejakülat miktarını etkileyebilir.
ÇOK FAZLA ALKOL İÇMEK
Alkol yüksek dozlarda tüketildiğinde testislerin sperm üretme yeteneğini etkileyebilir.