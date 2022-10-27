Sakın yapmayın! Fark etmiyorsunuz ama sperm sayınızı düşürüyor

Sperm sayısının düşüklüğü çocuk sahibi olmak isteyen kişilerin zorluk yaşamasına neden olmaktadır. Sperm sayısı çok çeşitli nedenlere bağlı olarak düşmektedir. Yapılan araştırmalar batılı erkekler arasındaki sperm sayısının son 40 yılda yüzde 50'den fazla düştüğünü ortaya koydu. Bilim adamları kesin bir açıklama bulamasa da araştırmalar, belirli yaşam tarzı faktörlerinin bir erkeğin sperm sayısında büyük bir rol oynadığını göstermiştir.

Normal sperm üretimi 60 ila 90 gün sürer. Bu, kötü yaşam tarzı seçimlerinin etkilerinin sadece iki veya üç ay içinde tersine çevrilebileceği anlamına geliyor. İşte sperm sayısını düşürmekten sorumlu en yaygın davranışlar...