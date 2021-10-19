Sami Kohen kimdir, neden öldü? Sami Kohen aslen nereliydi?

Gazeteci Sami Kohen, hayatını kaybetti. Kohen, dış siyaset hakkında da kaleme aldığı yazılarla biliniyordu. Peki Sami Kohen kimdir, neden öldü?

SAMİ KOHEN KİMDİR?

Sami Kohen, Milliyet Gazetesi'nde 66 yıl boyunca yazılar yazmıştır. Duayen gazeteci 18 Ekim günü ise hayatını kaybetti. Kohen, kendisi gibi gazeteci Albert Kohen'in oğludur. Pek çok gazetede yer alan Kohen, 1954 senesinde Milliyet'e katılmıştır.

Kohen, 1928 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Tan, Yeni İstanbul ve İstanbul Ekspres gazetelerinde çalışmıştır. 1954 senesinde Milliyet Gazetesi'ne katılmıştır. 1960 yılında eşi Mirka ile evlenmiştir. Jale ve Alp adında iki çocuk dünyaya gelmiştir.

Milliyet Gazetesi'ndeki köşe yazarlığının yanında ABD'de yayınlanan "Christian Science Monitor" ve New York Times gazetelerinde de makaleler yazmaktaydı. 1954 senesinden bu yana aralıksız olarak Milliyet Gazetesi'nde yazarlık yapmıştır. Gazetecilik anıları 2007 senesinde Özer Yelçe tarafından Sami Kohen Dünyanın Yazısı adı altında bir kitap olarak yayınlanmıştır. Sami Kohen Türkiye'de aynı gazete kurumunda en uzun süre hizmet etmiş yazarlardan biridir.