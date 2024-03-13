Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Arsenal Napoli'yi penaltılarla devirerek 14 yıl sonra ilki yaşadı, Barcelona Napoli karşısında hata yapmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün gece son 16 turu rövanş mücadeleleri oynandı. Zorlu eşleşmelerde Arsenal, 1-0'ın rövanşında Porto ile karşılaşırken Barcelona 1-1'in rövanşında sahasında Napoli'yi konuk etti.
Emirates Stadyumu'nda oynanan Arsenal Porto maçında İngiliz ekibi, 41. dakikada Leandro Trossard'ın golüyle 1-0 kazanarak maçı uzatmalara taşıdı. Uzatma bölümünün de 1-0 sona ermesinin ardından penaltılara giden karşılaşmada gülen taraf Arsenal oldu. İngiliz ekibi, penaltılarda rakibini 4-2 yenmeyi başararak adını çeyrek finale yazdırdı.
Arsenal'de Leandro Trossard, Şampiyonlar Ligi tarihinde Arsenal formasıyla çıktığı ilk üç iç saha maçında da gol atan üçüncü oyuncu oldu (Alexis Sanchez ve Bukayo Saka ile birlikte).
Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final etabına en son 2009-10 sezonunda kalmıştı. O dönemde çeyrek finalde eşleştikleri Barcelona'ya elenmişlerdi ki sonrasında 2024'e kadar bir daha çeyrek final şansı yakalayamadılar.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında ise Barcelona, sahasında Napoli ile karşılaştı. Lluis Companys'de oynanan maçı Barcelona 3-1 kazandı.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Fermin Lopez, 17. dakikada Joao Cancelo ve 83. dakikada Robert Lewandowski kaydetti. Napoli'nin tek golü 30. dakikada Amir Rrahmani'den geldi.
Barça'nin Polonyalı yıldızı Lewandowski, bu sezon 38 maçta 19 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.