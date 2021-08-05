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Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve zabıta memuru alacak! KPSS'den 70 puan ile...

05.08.2021 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından, KPSS puanı ile İtfaiye ve Zabıta memur alımı yapılacağı açıklandı. KPSS'den 70 puan alan 110 kişi istihdam edilecek! İtfaiye ve zabıta memur alımında başvuru şartları belli oldu. Başvuru şartlarını taşımayan adayların başvurusu değerlendirilmeyecek. İşte ayrıntılar...

Samsun Büyükşehir Belediyesi KPSS puanı ile İtfaiye ve Zabıta memur alımı gerçekleştirecek. Samsun Belediyesi'nin bünyesinde 110 kişi istihdam edilecek. Başvuru tarihleri ve başvuru şartları belli oldu. Başvuru şartlarından bir tanesi de, adayın KPSS'den 70 puan almış olması. İşte ayrıntılar...

Samsun Büyükşehir Belediyesi 110 kişi istihdam edecek!

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne, KPSS'den 70 puan almış itfaiye ve zabıta memur alımı yapılacak.
Memur adayları, 16 – 20 Ağustos tarihleri arasında mesai günleri içerisinde talep edilen belgeler ile, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere, Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri Denizevleri Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı No:27 Atakum/Samsun adresine şahsen başvuracak.
Başvurular şahsen yapılacak. Posta ve mail yolu ile, eksik bilgi ve belgelerle başvuru yapanların başvurusu değerlendirilmeyecek.
Başvuru esnasında HES (Hayat Eve Sığar) kodu sorgulaması yapılacak. HES kodu almayı unutmayınız.

İtfaiye ve zabıta memuru alımı başvuru şartları

İtfaiye ve zabıta memuru alımı başvuru şartları
* Türk Vatandaşı olmak ve kamu haklarından mahrum bulunmamak, * Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
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Anahtar Kelimeler:
Memur Samsun KPSS

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