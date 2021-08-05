Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve zabıta memuru alacak! KPSS'den 70 puan ile...

Samsun Büyükşehir Belediyesi KPSS puanı ile İtfaiye ve Zabıta memur alımı gerçekleştirecek. Samsun Belediyesi'nin bünyesinde 110 kişi istihdam edilecek. Başvuru tarihleri ve başvuru şartları belli oldu. Başvuru şartlarından bir tanesi de, adayın KPSS'den 70 puan almış olması. İşte ayrıntılar...

İtfaiye ve zabıta memuru alımı başvuru şartları

* Türk Vatandaşı olmak ve kamu haklarından mahrum bulunmamak, * Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,