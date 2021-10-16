Samsun'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Kaza, Samsun’un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu Tekke mevkisinde saat 06.15’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Trabzon’a giden Osman Özsoy idaresindeki yolcu otobüsü, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 150 metreden dereye yuvarlandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde adeta can pazarı yaşandı. Yaralılar, halat yardımıyla uçurumdan yukarı çıkartıldı. Araç sürücüsü Osman Özsoy aracın içinde sıkışıp askıda kaldı ve feryat ederek yardım istedi. Sıkışan sürücü kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

2 ÖLÜ, 14 YARALI

Kazada 1 kadın olay yerinde, 1 kadın ise kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Yaralanan 14 kişi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ile 3 ayrı özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ölen 2 kadının kimlik tespitine çalışılıyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)