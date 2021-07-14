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Samsung'dan 5G uyumlu telefon müjdesi: İşte Samsung'dan 5G uyumlu ve en uygun fiyatlı modeller!

14.07.2021 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Telefonların kullandığı hücresel ağlarda bulunan teknolojik alt yapının yapılandırılması ve geliştirilmesi sonucu 4,5 G'nin ardından 5G teknolojisine geçildi. Yeni teknoloji 5G'ye geçilmesinden sonra telefon firmaları da bu altyapıya uyumlu telefonlar üretiyor. Samsung şirketi ise bu firmalardan olup 5G teknolojisini uygun fiyatlı modellere getirmeye devam ediyor. İşte Samsung'dan 5G uyumlu en ucuz modeller...

Geliştirilen ve yapılandırılan telefon alt yapılarının sonucu 5G teknolojisi yaygınlaşmaya devam ediyor. Dünyanın önde gelen telefon firmaları ise tek tek 5G uyulu telefonlarını piyasaya sunmaya başladı. İlk zamanlar oldukça pahalı olması nedeniyle pek tercih edilmeyen 5G teknolojisine uyumlu ve uygun fiyatlı telefonlar araştırılıyor. Samsung bu teknolojiye uygun fiyatlı modellere getirmeye devam ederken, yenilenen son model ise Galaxy M32 oldu. İşte Samsung'dan 5G uyumlu ve en uygun fiyatlı modeller!

Samsung'dan 5G uyumlu ve en uygun fiyatlı modeller!

Dünyaca ünlü elektronik şirketi Samsung, kısa süre önce lansmanı Galaxy M32‘nin 5G versiyonu üzerinde çalışma yaptığı ortaya çıktı.
Firma tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmasa da Geekbench‘in veri tabanında ortaya çıktı. SM-M326B model numarasına sahip yeni modelin temel özellikleri belli oldu.

SAMSUNG GALAXY M32 5G ÖZELLİKLERİ

SAMSUNG GALAXY M32 5G ÖZELLİKLERİ
Geçtiğimiz haftalarda görücüye çıkarılan Samsung Galaxy M32, MediaTek’in Helio G80 işlemcisi ile çıkmıştı. Fakat firma bu modelde 5G nedeniyle farklı bir CPU tercih etti.
Özellikleriyle orta sınıfta konumlanması planlanan Galaxy M32 5G, gücünü MediaTek‘in Dimensity 720‘sinden alıyor. Son zamanlarda oldukça kullanışlı olan bu işlemci, 2.0 GHz CPU frekansına ve Mali-G57 MC3 grafik işlem birimine sahip.
RAM olarak ele alındığında ise 4 ve 6 GB olmak üzere iki farklı seçenek bulunuyor. Bu yapılandırma Geekbench performansındaki karşılığı ise CPU performans testinde 497 puan, çok çekirdekli CPU testinde 1.605 puan.
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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung 5G
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