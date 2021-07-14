Samsung'dan 5G uyumlu telefon müjdesi: İşte Samsung'dan 5G uyumlu ve en uygun fiyatlı modeller!

Geliştirilen ve yapılandırılan telefon alt yapılarının sonucu 5G teknolojisi yaygınlaşmaya devam ediyor. Dünyanın önde gelen telefon firmaları ise tek tek 5G uyulu telefonlarını piyasaya sunmaya başladı. İlk zamanlar oldukça pahalı olması nedeniyle pek tercih edilmeyen 5G teknolojisine uyumlu ve uygun fiyatlı telefonlar araştırılıyor. Samsung bu teknolojiye uygun fiyatlı modellere getirmeye devam ederken, yenilenen son model ise Galaxy M32 oldu. İşte Samsung'dan 5G uyumlu ve en uygun fiyatlı modeller!

Samsung'dan 5G uyumlu ve en uygun fiyatlı modeller!

Dünyaca ünlü elektronik şirketi Samsung, kısa süre önce lansmanı Galaxy M32‘nin 5G versiyonu üzerinde çalışma yaptığı ortaya çıktı.

Firma tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmasa da Geekbench‘in veri tabanında ortaya çıktı. SM-M326B model numarasına sahip yeni modelin temel özellikleri belli oldu.

SAMSUNG GALAXY M32 5G ÖZELLİKLERİ Geçtiğimiz haftalarda görücüye çıkarılan Samsung Galaxy M32, MediaTek’in Helio G80 işlemcisi ile çıkmıştı. Fakat firma bu modelde 5G nedeniyle farklı bir CPU tercih etti.

Özellikleriyle orta sınıfta konumlanması planlanan Galaxy M32 5G, gücünü MediaTek‘in Dimensity 720‘sinden alıyor. Son zamanlarda oldukça kullanışlı olan bu işlemci, 2.0 GHz CPU frekansına ve Mali-G57 MC3 grafik işlem birimine sahip.