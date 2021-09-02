Samsung Galaxy Z Fold 3 fiyatı ne kadar? Katlanabilir telefon Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Flip 3 ön satışa çıktı!

Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3 ön satışa çıktı. Katlanabilir telefon meraklıları tarafından ilgiyle takip edilen Samsung Galaxy Z Fold 3'ün fiyatı ve detayları merak ediliyor. Telefonun satışı için takas desteği de mevcut. Peki Samsung Galaxy Z Fold 3 fiyatı ne kadar?

SAMSUNG GALAXY Z FOLD 3 NE KADAR?

Katlanabilir telefon olarak tasarlanan Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3 ön satışa çıktı. Samsung, Galaxy Z Fold 3 5G, Galaxy Z Flip 3 5G, Galaxy Watch 4, Watch 4 Classic ve Galaxy Buds 2’nin Türkiye’de ön satışa sunulduğu açıkladı. Bugün itibariyle başlayan ön satışlar 21 Eylül gecesi saat 23:59’a dek sürecek.

Galaxy Z Fold 3 için S Pen Fold modelleri, Galaxy Watch 4, Watch 4 Classic ve Galaxy Buds Serisi’nin yeni üyesi olan Buds 2 de bu ön satış kapsamında bulunacak. Galaxy Z cihazların ön satışı 21 Eylül gecesi saat 23:59’a dek Samsung mağazaları ve yetkili çevrimiçi satış kanalları vasıtasıyla devam edecek.

İlgiyle takip edilen telefon Galaxy Z Fold 3 5G’nin satış fiyatı KDV dâhil 21.999 TL, Galaxy Z Flip 3 5G’nin fiyatı ise KDV dâhil 11.999 TL olacak.

TAKAS DESTEĞİ VERİLECEK Ayrıca Samsung’un belirttiğine göre, eski telefonlarını getirenlere Galaxy Z Fold 3 5G için 2.000 TL’ye, Galaxy Z Flip 3 5G için de 1.000 TL’ye varan takas desteği de sağlanacak.