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Samsung Galaxy Z Fold 3 fiyatı ne kadar? Katlanabilir telefon Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Flip 3 ön satışa çıktı!

02.09.2021 02:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknoloji takipçilerinin merakla beklediği Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3 ön satışa çıktı. Yine ilgiyle takip edilen cihazlardan Galaxy Buds 2, Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch 4 Classic de satışa sunuldu. Peki katlanabilir telefon Samsung Galaxy Z Fold 3 fiyatı ne kadar? İşte Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Flip 3 ile ilgili ayrıntılar...

Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3 ön satışa çıktı. Katlanabilir telefon meraklıları tarafından ilgiyle takip edilen Samsung Galaxy Z Fold 3'ün fiyatı ve detayları merak ediliyor. Telefonun satışı için takas desteği de mevcut. Peki Samsung Galaxy Z Fold 3 fiyatı ne kadar?

SAMSUNG GALAXY Z FOLD 3 NE KADAR?

Katlanabilir telefon olarak tasarlanan Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3 ön satışa çıktı. Samsung, Galaxy Z Fold 3 5G, Galaxy Z Flip 3 5G, Galaxy Watch 4, Watch 4 Classic ve Galaxy Buds 2’nin Türkiye’de ön satışa sunulduğu açıkladı. Bugün itibariyle başlayan ön satışlar 21 Eylül gecesi saat 23:59’a dek sürecek.
Galaxy Z Fold 3 için S Pen Fold modelleri, Galaxy Watch 4, Watch 4 Classic ve Galaxy Buds Serisi’nin yeni üyesi olan Buds 2 de bu ön satış kapsamında bulunacak. Galaxy Z cihazların ön satışı 21 Eylül gecesi saat 23:59’a dek Samsung mağazaları ve yetkili çevrimiçi satış kanalları vasıtasıyla devam edecek.
İlgiyle takip edilen telefon Galaxy Z Fold 3 5G’nin satış fiyatı KDV dâhil 21.999 TL, Galaxy Z Flip 3 5G’nin fiyatı ise KDV dâhil 11.999 TL olacak.

TAKAS DESTEĞİ VERİLECEK

TAKAS DESTEĞİ VERİLECEK
Ayrıca Samsung’un belirttiğine göre, eski telefonlarını getirenlere Galaxy Z Fold 3 5G için 2.000 TL’ye, Galaxy Z Flip 3 5G için de 1.000 TL’ye varan takas desteği de sağlanacak.

SAMSUNG CARE VE EKRAN KORUMA SİGORTA HİZMETİ HEDİYE

SAMSUNG CARE VE EKRAN KORUMA SİGORTA HİZMETİ HEDİYE
Aynı zamanda bu akıllı telefonları satın alan kişilere 1 senelik Samsung Care+ Ekran Koruma Sigorta Hizmeti de hediye olarak verilecek.
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Anahtar Kelimeler:
Samsung
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