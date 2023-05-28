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Sandık başına koştular! İşte tüm Türkiye'den seçim manzaraları

28.05.2023 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. İkinci turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 60 milyonu aşkın seçmenin oyunu almak için yarışıyor. Oy verme işleminin başlamasıyla birlikte vatandaşlar sandıklarına akın etti. İşte tüm Türkiye'den seçim manzaraları...

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gidiyor. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oy verme işlemi 17.00'ye kadar sürecek.

Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanıyor.

Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışıyor.

Oy verme işleminin başlamasıyla birlikte, vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren sandıklara akın etti. İşte Tüm Türkiye'den seçim manzaraları...

VATANDAŞLAR SANDIKLARA KOŞTU! TÜRKİYE'DEN SEÇİM MANZARALARI

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Anahtar Kelimeler:
seçim cumhurbaşkanlığı seçimi

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