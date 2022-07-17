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Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor

17.07.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor

Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da sıcak hava, hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının 41 derece olarak ölçüldüğü kentte vatandaşlar parklarda ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda sıcaktan korunmaya çalışıyor.

Kentte, cadde ve sokaklarda insan ve araç hareketliliğinin az olduğu görülüyor.

Vatandaşlar vakit geçirmek için gölgelik alanları tercih ediyor.

Bazı çocukların ise tehlikeli olmasına rağmen süs havuzlarında serinlemeye çalıştığı gözlendi.

Öte yandan kentte sıcaktan bunalanlar vatandaşlar da belediye havuzlarına ilgi gösteriyor.

Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor

Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor

Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor

Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor

Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor

Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor

Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor

Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor

Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor

Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor

Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor

Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor

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