Sararmış çamaşırlara en etkili çözüm! Sakın atmayın eskisinden de beyaz olacak

Beyaz çamaşırların her zaman lekesiz ve parlak, düz bir beyazlığa sahip olması isteniyor. Çamaşırlarda görülen sararmalar çamaşır temiz olsa bile pis ve bakımsız bir görünüme sebep oluyor. Eğer sararan çamaşırları çöpe atıyor veya toz bezi yapıyorsanız bu duruma bir son verebilirsiniz. Evde uygulayacağınız temizlik hileleri ile çamaşırlarınızı kar gibi bembeyaz hale getirebilmeniz mümkün.

ÇAMAŞIRLARI BEMBEYAZ YAPACAK ÖNERİLER

KARBONAT Karbonat, sararan kıyafetleri beyazlatmak için uygulayabileceğiniz ilk yöntemdir. Bu yöntem için, sararan bölgenin üzerini kapatacak şekilde karbonatla kaplayın. Üzerine biraz limon sıkın ve 10 dakika bekleyin. Bölgede köpürmeler oluşacaktır. Daha sonra kıyafeti makineye atarak yıkayın. Karbonat sarı lekeyi aşındırır, makine ise lekenin tamamen çıkmasını sağlar. Ancak bu yöntemi, kumaş kıyafetlerde denemeniz önerilir.

OKSİJENLİ SU Genelde hassas kıyafetler için tercih edilen bir yöntemdir. 1 bardak oksijenli su, 1 yemek kaşığı çamaşır deterjanı ile karıştırılır. Sararmış olan bölgeye dökülür. 30 dakika bekledikten sonra, hassas yıkamada yıkanır.

LİMON SUYU 2 litre suyu kaynatın. Su kaynadıktan sonra büyük bir kabın içine aktarın. Suya 1 yemek kaşığı tuz ve 1 bardak limon suyu ekleyin. Daha sonra 1 kaşık çamaşır deterjanı ilave edin ve sararan kıyafetleri suyun içine atın. 1 saat suda beklettikten sonra, beyaz yıkama programında yıkayın. Özellikle penye, gömlek ve yazlık kumaşlar için etkilidir.

AMONYAK Bir kapta oksijenli su ve amonyağı karıştırın. Karışımı sararan bölgeye dökün ve yumuşamasını bekleyin. Daha sonra makinenin kısa programında yıkayın.