Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık! Mantar enfeksiyonunda kesinlikle kullanılmaması gerekenler

Maya enfeksiyonu, daha sık kullanımıyla vajinal mantar, her kadının ömründe en az geçirdiği rahatsızlıklardan biridir.

Vajinal mantar olduysanız ve internette araştırma yaptıysanız sirkeden yoğurda, tuzlu sudan daha birçok farklı uygulamanın iyi geldiğini iddia eden yazılara denk gelmişsinizdir. Bazı öneriler işe yarabilir ancak bazı öneriler var ki tahmin ettiğinizden daha büyük sorunlara yol açabilir.

VAJİNAL MANTARDA ASLA KULLANILMAMASI GEREKENLER

Aşağıdaki doğal ilaçlar, mantar enfeksiyonlarını evde tedavi etmek için kullanılabileceği iddia ediliyor. Ancak uzmanlar bunların kesinlikle kullanılmaması gerektiğinin altını çiziyor.