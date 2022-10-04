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Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık! Mantar enfeksiyonunda kesinlikle kullanılmaması gerekenler

04.10.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ortalama her dört kadından üçünün yaşamları boyunca en az bir kere maya enfeksiyonu geçirdiği tahmin ediliyor. Rahatsız edici bir durum olan maya enfeksiyonu vajinal mantar olarak da bilinir. Kadınlarda ağrı, kaşıntı, akıntı ve kötü koku gibi birçok olumsuz semptomaneden olur. Maya enfeksiyonlarına yönelik ev ilaçları arasında Lactobacillus içeren probiyotikler veya fermente gıdalar bulunur. Ancak mantar için asla kullanılmaması gereken doğal besinler de var. Bunlardan biri de sarımsak...

Maya enfeksiyonu, daha sık kullanımıyla vajinal mantar, her kadının ömründe en az geçirdiği rahatsızlıklardan biridir.

Vajinal mantar olduysanız ve internette araştırma yaptıysanız sirkeden yoğurda, tuzlu sudan daha birçok farklı uygulamanın iyi geldiğini iddia eden yazılara denk gelmişsinizdir. Bazı öneriler işe yarabilir ancak bazı öneriler var ki tahmin ettiğinizden daha büyük sorunlara yol açabilir.

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VAJİNAL MANTARDA ASLA KULLANILMAMASI GEREKENLER

Aşağıdaki doğal ilaçlar, mantar enfeksiyonlarını evde tedavi etmek için kullanılabileceği iddia ediliyor. Ancak uzmanlar bunların kesinlikle kullanılmaması gerektiğinin altını çiziyor.

VAJİNAL MANTARI KÖTÜLEŞTİRİR

SARIMSAK

SARIMSAK
Bazıları sarımsağın maya enfeksiyonları için iyi bir reçetesiz ilaç olduğunu öne sürdü. Bunun nedeni, taze sarımsak ezildiğinde açığa çıkan bir madde olan allisin'in, bakteriyel mayalara zarar verebilecek iyi bilinen antimikrobiyal ve antibakteriyel özelliklere sahip olmasıdır. Ancak, bu faydalar risklerden daha ağır basmıyor. Vajinal kanala çiğ sarımsak koymak sadece yabancı bir cisim sokmakla kalmaz, aynı zamanda kanaldaki cildin yanmasına ve tahriş olmasına da neden olur.

ÇAY AĞACI YAĞI

ÇAY AĞACI YAĞI
Çay ağacı yağı genellikle akne ve diğer cilt koşullarının yönetilmesine yardımcı olmak için doğal bir madde olarak pazarlanmaktadır. Ancak, maya enfeksiyonlarına yardımcı olup olmayacağı konusunda tartışmalar var. Kendi başına, kesinlikle bir enfeksiyonu tedavi etmeyecektir. Ancak bazı durumlarda diğer tedavilerle birleştirildiğinde yardımcı olabilir.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI
Hindistan cevizi yağı, antimikrobiyal özellikleri sayesinde genellikle her derde deva olarak lanse edilse de maya enfeksiyonlarıyla mücadele edebileceğine dair çok az kanıt vardır.

ELMA SİRKESİ

ELMA SİRKESİ
Bazı araştırmalar, elma sirkesinin maya büyümesini engellediğini ve bunun da beyaz kan hücrelerinin maya bakterilerini tüketmesine izin verdiğini öne sürüyor. Bununla birlikte, tıp camiası arasındaki genel fikir birliği, elma sirkesi veya başka herhangi bir şeyle duşun vajinal sağlık söz konusu olduğunda yarardan çok zarara yol açacağıdır.
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Anahtar Kelimeler:
sirke vajinal mantar probiyotik maya enfeksiyonu neden olur
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