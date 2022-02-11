Sarımsak ve zeytinyağının bilinmeyen bir faydası daha ortaya çıktı! Yüksek ateşe karşı...

Hemen hepimizi korkutan yüksek ateş aslında bağışıklık sistemimizin vücudumuzdaki virüs ve bakteri gibi istenmeyen istilacıları ortadan kaldırmak için kullandığı yollardan biri. Ancak ateş fazla yükseldiğinde vücudumuzda titreme, üşüme ve halsizlik gibi sorunlar gelişiyor.

YÜKSEK ATEŞE DOĞAL YOLLARLA MÜDAHALE EDİN

Yüksek ateşin düşürülmesinde ilaçların yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirmek için yeterli ve dengeli beslenmek çok önemli. Ayrıca bazı besinler içeriklerindeki vitamin, mineral ve proteinler ile vücuttaki iltihabın azalmasına, hücre iyileşmesinin hızlanmasına, virüs ve bakterilerin vücuttan uzaklaştırılmasına destek olarak yüksek ateşin düşmesine de katkı sağlıyorlar!

Acıbadem International Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu, “Hastalık sürecinde bağışıklık sistemini güçlendiren ve yüksek ateşi düşürmeye katkı sağlayan besinleri tüketmenizin yanı sıra artan vücut ısısından dolayı vücutta su kaybı meydana geldiği için günde kilo başına 35 ml su içtiğinizden de emin olmalısınız” diyor.