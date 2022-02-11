Sarımsak ve zeytinyağının bilinmeyen bir faydası daha ortaya çıktı! Yüksek ateşe karşı...

Hemen hepimizi korkutan yüksek ateş aslında bağışıklık sistemimizin vücudumuzdaki virüs ve bakteri gibi istenmeyen istilacıları ortadan kaldırmak için kullandığı yollardan biri. Ancak ateş fazla yükseldiğinde vücudumuzda titreme, üşüme ve halsizlik gibi sorunlar gelişiyor.
YÜKSEK ATEŞE DOĞAL YOLLARLA MÜDAHALE EDİN
Yüksek ateşin düşürülmesinde ilaçların yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirmek için yeterli ve dengeli beslenmek çok önemli. Ayrıca bazı besinler içeriklerindeki vitamin, mineral ve proteinler ile vücuttaki iltihabın azalmasına, hücre iyileşmesinin hızlanmasına, virüs ve bakterilerin vücuttan uzaklaştırılmasına destek olarak yüksek ateşin düşmesine de katkı sağlıyorlar!
Acıbadem International Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu, “Hastalık sürecinde bağışıklık sistemini güçlendiren ve yüksek ateşi düşürmeye katkı sağlayan besinleri tüketmenizin yanı sıra artan vücut ısısından dolayı vücutta su kaybı meydana geldiği için günde kilo başına 35 ml su içtiğinizden de emin olmalısınız” diyor.
YÜKSEK ATEŞE KARŞI 7 ETKİLİ BESİN
KARABİBER
Karabiber, hücrelerinizde serbest radikal hasarını önlemeye yardımcı olabilecek güçlü bir antioksidan olan ‘piperin’ bakımından zengindir. Piperin maddesinin vücutta iltihabı azaltarak; nefes almayı iyileştirdiği, ağrıyı ve ateşi düşürdüğü araştırmalarla kanıtlanmış. Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu, “Hastalandığınızda omletinize, çorbanıza ve yoğurdunuza karabiber eklediğinizde daha çok terlediğinizi ve daha sık idrara çıktığınızı fark edebilirsiniz. Bunlar bağışıklık sisteminizin çalıştığını gösteren iyi sinyallerdir ve vücudunuzdaki toksinleri bu yollarla uzaklaştırdığına işaret eder” diyor.
ZENCEFİL
Zencefil vücut direnciniz düştüğü zamanlarda ağrı kesici ve ateş düşürücü etkisiyle en iyi yardımcı olabilecek bitkilerden biridir. Bu faydaların çoğu zencefilin içeriğindeki ‘gingerol’ adlı etken maddeden geliyor. Zerdeçal da içeriğindeki ‘kurkumin’ adı verilen ana etken madde sayesinde ağrı kesici ve ateş düşürücü etkisiyle yardımcı olabilecek en iyi bitkiler arasında yer alıyor. Etkilerini yitirmemeleri için zencefil ve zerdeçalı toz değil taze formlarında tüketmeye dikkat edin.
KUŞBURNU ÇAYI
Kuşburnu, antioksidan madde olan ve meyvelere kırmızı-mavi rengini veren ‘antosiyanin’ pigmentinden zengin bir besin. Antosiyanin güçlü anti-inflamatuar, antiviral ve bağışıklık artırıcı etkilere sahip. Bu özellikleri sayesinde ateşin düşmesine katkıda bulunuyor. Hastalık sürecinde günde 2 fincan kuşburnu çayı tüketebilirsiniz. Ayrıca yaban mersini, ahududu ve böğürtlen de antosiyanin pigmentinden zengin belirler arasında yer alıyor.
SARIMSAK
Sarımsağın içeriğindeki kükürtlü bileşiklerin, en çok da 'allisin' maddesinin antibakteriyel özelliği sayesinde yüksek ateşin düşürülmesine katkı sağladığı yapılan çalışmalarla kanıtlanmış. Hasta olduğunuzda, yemeğinize ekleyeceğiniz sarımsak içerdiği allisin maddesi sayesinde soğuk algınlığı veya grip semptomlarıyla savaşmada yardımcı oluyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu, “Soğuk algınlığı ve grip gibi durumlarda sarımsak tüketiminizi arttırmak vücut direncinizin artmasına ve ateşinizin düşmesine yardımcı oluyor. Ancak düşük tansiyon probleminiz varsa veya kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız, sarımsak tüketiminizi arttırmadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerekiyor” diyor.
SIZMA ZEYTİNYAĞI
Akdeniz diyetinin temelini oluşturan sızma zeytinyağı, tüketebileceğiniz en sağlıklı yağ çeşididir. Zeytinyağı içerdiği 'oleocanthal' maddesi sayesinde hücre hasarını onarıcı, iltihabı ve yüksek ateşi düşürücü özelliğe sahip. Oleocanthal maddesinin etkinliği o kadar güçlü ki ilaçlar kadar etkili olabileceği düşünülüp, üzerine araştırmalar yapılıyor. Zeytinyağı tüketirken içerdiği faydalı bileşiklerden maksimum yarar görmek için rafine değil sızma türünü tercih edin, ayrıca günlük porsiyonunuzu aşmayın.
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