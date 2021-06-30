Şarkıcı Şimal kanseri yendiğini peruğunu atarak duyurdu

Bir süredir meme kanseri ile mücadele eden şarkıcı Şimal, sosyal medya hesabından kanser olduğunu duyurmuş ve kemoterapiye başladığını söylemişti. Sevenlerinin desteğiyle zor günleri atlatan Şimal kanseri yendi.

"ARTIK KURTULDUM" Sosyal medya hesabından güzel haberi duyuran ünlü şarkıcı gözyaşları içinde kanseri yendiğini söyledi. Kafasındaki peruğu çıkartıp "artık kurtuldum" dedi.

"HİÇ KİTLEM KALMAMIŞ" Şimal yaptığı açıklamada, 'O kadar mutluyum ki test sonuçlarım geldi. Hiç kitlem kalmamış o kadar mutluyum ki... Sanırım kurtuldum.

Dua eden herkese teşekkür ederim. Bugün benim doğum günüm, çok mutluyum. Sırada ameliyatım var. İlaçlardan sonra ameliyat tarihim belirlenecek' ifadelerini kullandı.

ŞİMAL KİMDİR? Şarkıcı Şimal 25 Nisan 1986 yılında İstanbul'da doğmuştur. Boğa burcu olan Şimal'in 400e yakın bestesi bulunuyor.