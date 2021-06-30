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Şarkıcı Şimal kanseri yendiğini peruğunu atarak duyurdu

30.06.2021 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir meme kanseri ile mücadele eden şarkıcı Şimal, sosyal medya hesabından kanser olduğunu duyurmuş ve kemoterapiye başladığını söylemişti. Şimal, yaptığı son paylaşımda gözyaşları içinde kanseri yendiğini duyurdu.

Bir süredir meme kanseri ile mücadele eden şarkıcı Şimal, sosyal medya hesabından kanser olduğunu duyurmuş ve kemoterapiye başladığını söylemişti. Sevenlerinin desteğiyle zor günleri atlatan Şimal kanseri yendi.

"ARTIK KURTULDUM"

"ARTIK KURTULDUM"
Sosyal medya hesabından güzel haberi duyuran ünlü şarkıcı gözyaşları içinde kanseri yendiğini söyledi. Kafasındaki peruğu çıkartıp "artık kurtuldum" dedi.

"HİÇ KİTLEM KALMAMIŞ"

"HİÇ KİTLEM KALMAMIŞ"
Şimal yaptığı açıklamada, 'O kadar mutluyum ki test sonuçlarım geldi. Hiç kitlem kalmamış o kadar mutluyum ki... Sanırım kurtuldum.
Dua eden herkese teşekkür ederim. Bugün benim doğum günüm, çok mutluyum. Sırada ameliyatım var. İlaçlardan sonra ameliyat tarihim belirlenecek' ifadelerini kullandı.

ŞİMAL KİMDİR?

ŞİMAL KİMDİR?
Şarkıcı Şimal 25 Nisan 1986 yılında İstanbul'da doğmuştur. Boğa burcu olan Şimal'in 400e yakın bestesi bulunuyor.
İlk olarak 2012 yılında çıkış yapan şarkıcı, Başlangıç adlı albümünün prodüktörlüğünü Özken Ulusoy, aranjörlüğünü Taşkın Sabahtan ve Erdem Kınay üstlendi.
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Anahtar Kelimeler:
kanser Instagram
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