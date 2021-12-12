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  4. Satılık otomobil arıyorsanız önce buraya bakın: Lüksü de var uygun olanı da! Binlercesi alıcısını bekliyor

Satılık otomobil arıyorsanız önce buraya bakın: Lüksü de var uygun olanı da! Binlercesi alıcısını bekliyor

12.12.2021 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Satılık otomobil arayanlar ikinci ellerde yaşanan fiyat artışı ve çip sorunu nedeniyle yeni otomobil üretilememesinden dolayı galerilerden eli boş dönüyor. Ancak kişilerin otomobil ihtiyacı da gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Bu sorunun çözümü için satılık otomobil ilanları dışında bakılacak bir yer daha olduğunu hatırlatan Dernek Başkanı Hakan Topçu, haciz yoluyla bağlanan araçların bulunduğu yediemin otoparklarının da mutlaka ziyaret edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Haciz yoluyla bağlanan araç sayılarındaki artış, Antalya’daki otoparkları hınca hınç doldurdu. Çeşitli sebeplerden dolayı haciz yoluyla bağlanan araçlar kentteki yediemin otoparklarında yıllardır bekliyor. Sadece kent merkezinde binlerce otomobil ve motosikletin bulunduğu yediemin otoparklarında araçların birçoğunun çürümeye başladığı görüldü. Aralarında 2 milyon lira değerinde lüks otomobillerin de bulunduğu yedieminlerde işletme sahipleri oluşan yoğunluktan memnun olmadıklarını, en büyük sorunlarının da yer sıkıntısı olduğunu dile getirdi.

"2006 YILINDAN BU YANA BEKLEYEN VAR"

2006 yılında Antalya’da bu işe başladığını belirten Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, “Bugüne kadar görmediğimiz bir şekilde uzun süre kalan araçları görüyoruz. 2006 yılında bu işe başladım Antalya’da, o yıldan bu yana kalan araç var. Tek bir yerle başladım, zamanla araçlar çoğalınca, sahipleri tarafından alınmayıp satışı da yapılamayınca, üçüncü ve dördüncü yeri açmak zorunda kaldım. Toplamda 40 bin metrekare yerde hizmet veriyoruz. Uzun süre kalan araçların yediemine hiçbir faydası yok, aksine zararı var. İnsanlar dışarıdan 'Araç burada kalıyor, kaldığı gün kadar para yazıyor' diye düşünmesin. Kesinlikle öyle bir şey yok. Yediemin buradaki araçlar satıldığı zaman parasını tahsil edebiliyor” dedi.

"BUNLARIN HEPSİ BİR MİLLİ SERVET"

"BUNLARIN HEPSİ BİR MİLLİ SERVET"
Yediemin otoparklarındaki araçların yüzde 10’unun sadece sahipleri tarafından geri alınabildiğini aktaran Topçu, satılamayıp uzun süre kalan araçların ise ülke ekonomisine zarar verdiğini söyledi. Topçu, “Bunların hepsi bir milli servet. Bu araçları biz dövizle yurt dışından alıp getiriyoruz. Bu araçlar 5-6 sene otoparkta bağlı kalacağına zamanında satışı yapılsa, sahiplerine verilse ülke ekonomisine bir KDV katkısı sağlayacak. Aracın bakımı yapılacak, MTV’sini ödeyecek, akaryakıtını alacak” ifadelerini kullandı.

"ARAÇ PİYASASINI RAHATLATIR"

"ARAÇ PİYASASINI RAHATLATIR"
Türkiye genelinde yediemin otoparklarındaki araç sayısı düşünüldüğünde bunun araç piyasasını da etkilediğini kaydeden Topçu, “Şu andaki araçlardaki astronomik artışın sebebi piyasada araç olmaması. Bu suni bir piyasa, belirli bir süre sonra yerine oturacak. Sadece bizim kendi otoparklarımızda 2 bin 500 motor ve araç var. Antalya genelinde merkezde üç otopark var. İlçeler hariç. Türkiye genelini düşünürsek dünyanın arabası var satılacak. Bu piyasayı rahatlatacaktır diye düşünüyorum” diye konuştu.

"OTOPARKTA TOPLAM 20-25 MİLYON DEĞERİNDE ARAÇ VAR"

"OTOPARKTA TOPLAM 20-25 MİLYON DEĞERİNDE ARAÇ VAR"
Topçu, otoparkta 2 milyon liralık lüks otomobillerin de bulunduğunu belirterek, “Hepsinin toplamı 20-25 milyon liralık bir araç sadece buradaki depomuzda var. 1-2 milyonluk bekleyen araçlarımız var. Araba modeli düşmeden satıldığı zaman bu hem borçlunun hem alacaklının işine yarar. Ancak bu şekilde beklediği zaman 6 sene sonra satışa çıkardığınız zaman, zaten borçlu mağdur, iyice mağdur oluyor. Bu süre zarfında da borçlunun hem dosya borcu, hem faizi, hem otopark alacağı birikiyor. Kısacası vatandaşın malı burada mağdur oluyor. Bundan dolayı buna bir düzenleme getirilmesi lazım. Satış işleminin daha hızlı bir şekilde olması gerekiyor. Satılması mümkün olmuyorsa da araç sahibine verilip, üzerine satılamaz şerhi koyulması lazım” dedi. DHA
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Anahtar Kelimeler:
antalya
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