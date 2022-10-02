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  4. Saya saya bitiremediler, saatler sürdü! Aşiret düğününde takılan para dudak uçuklattı

Saya saya bitiremediler, saatler sürdü! Aşiret düğününde takılan para dudak uçuklattı

02.10.2022 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de gerçekleşen Cemaldin ve Celali aşiretlerinin düğününde takılan para kelimenin tam anlamıyla dudak uçuklattı. Kurulan takı masasında paraların sayılması saatler sürdü. Sayma işleminin sona ermesinin ardından 11 milyon 500 bin TL para takıldığı açıklandı.

Kars Digor aşiretlerinden Cemaldin aşiretine mensup iş adamı Tanju Gönen’in oğlu Ebubekir ile Celali aşiretinden Dicle
Bolcal, Gebze’de yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı düğün ile dünyevine girdi. Düğün, takılan paranın miktarıyla adeta dudak uçuklattı. Takı masasındaki paraların görüntüsü bankayı andırırken sayma işlemi sonrası takılan toplam para da açıklandı. İşte detaylar...

SAYMASI SAATLERİNİ ALDI! İŞTE TAKILAN PARA

Düğünün gerçekleştirildiği alanda, aşiretin adetleri arasında yer alan takı masası kuruldu.
Davetlilerin isimlerinin sayılarak taktıkları para miktarının söylendiği düğünde, masaya konulan para balyaları da cep telefonu kamerasına yansıdı.
Saatlerce süren sayma işleminin ardından takılan para açıklandı.
Aşiretin düğününde toplam 11 milyon 500 bin TL para toplandığı açıklandı. (İHA)
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Kocaeli düğün aşiret düğünü
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