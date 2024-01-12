Son dakika | Seçil Erzan davası başlarken hareketli anlar! Arda Turan'dan 'mazeret' geldi, Semih Kaya böyle görüntülendi

NTV'nin aktardığına göre; Seçil Erzan’ın kırık telefonunun incelenmesiyle, yüksek getirili fon vaat ettiği müştekilerle yazışmalarının yer aldığı 553 sayfalık bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda Arda Turan, Fatih Terim, Fulya Terim ve Mert Çetin ile mesajlaşmaları da yer alıyor. Duruşmada hem Seçil Erzan’a hem de müşteki ve tanıklara kırık telefondan çıkan yazışmalar da sorulacak.