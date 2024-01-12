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  4. Son dakika | Seçil Erzan davası başlarken hareketli anlar! Arda Turan'dan 'mazeret' geldi, Semih Kaya böyle görüntülendi

Son dakika | Seçil Erzan davası başlarken hareketli anlar! Arda Turan'dan 'mazeret' geldi, Semih Kaya böyle görüntülendi

12.01.2024 11:40 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Türkiye'nin gündemindeki Seçil Erzan davası başlarken adliyede hareketli dakikalar yaşandı. Mahkeme salonu tıklım tıklım doldu. Erzan'a 4 milyon 100 dolar verip 3,5 milyon dolar geri aldığını öne süren eski futbolcu Semih Kaya adliyeye girerken görüntülendi. Bugünkü ikinci duruşmaya Buse Terim Bahçekapılı ile Volkan Bahçekapılı da katılıyor.

Son dakika haberi: Futbol camiasının yıldız isimlerinin banka müdürü Seçil Erzan'ın baş rolünde olduğu dolandırıcılık davasına karışmasında bugün kritik gün. Seçil Erzan ikinci kez hakim karşısına çıkarken Arda Turan, Selçuk İnan gibi futbolcuların da katılması bekleniyordu.

Seçil Erzan'la yüzleşme bugün! Kırık telefondaki mesajların hesap vakti Seçil Erzan'la yüzleşme bugün! Kırık telefondaki mesajların hesap vakti

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SEÇİL ERZAN DAVASINDA YÜZLEŞME GÜNÜ

SEMİH KAYA ADLİYEDE

SEMİH KAYA ADLİYEDE

Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı dava İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı. Duruşmada tanık olarak ifade vermek için eski futbolcu Semih Kaya adliyeye geldi. Kaya'nın adliye girdiği dakikalardaki yoğun kalabalık ve hareketlilik dikkatlerden kaçmadı.

ARDA TURAN MAZERET BİLDİRDİ

ARDA TURAN MAZERET BİLDİRDİ

Eski milli futbolcu ve Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan ise ikinci duruşmaya da katılmadı. Habertürk, Arda Turan'ın avukatı aracılığıyla mahkemeye mazeret bildirdiğini yazdı.

Davanın ilk duruşmasının ara kararında mahkeme, gelmeyen müştekiler Arda Turan, Selçuk İnan, Emre Belözoğlu, Buse Terim Bahçekapılı, Bülent Çeviker ve İsmail İbrahim Çağlar’ın hazır edilmesi için avukatlarına süre verilmesine hükmetmişti.

NTV'nin aktardığına göre; Seçil Erzan’ın kırık telefonunun incelenmesiyle, yüksek getirili fon vaat ettiği müştekilerle yazışmalarının yer aldığı 553 sayfalık bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda Arda Turan, Fatih Terim, Fulya Terim ve Mert Çetin ile mesajlaşmaları da yer alıyor. Duruşmada hem Seçil Erzan’a hem de müşteki ve tanıklara kırık telefondan çıkan yazışmalar da sorulacak.

ERZAN HAKKINDA İSTENEN CEZA 252 YILA YÜKSELDİ

ERZAN HAKKINDA İSTENEN CEZA 252 YILA YÜKSELDİ

DHA'da yer alan habere göre; 18 müştekili iddianamede şüpheli Erzan’ın ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘özel belgede sahtecilik’ suçlarından toplamda 66 yıldan 216 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Diğer 6 şüphelinin ise 3 yıl ile 65 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Daha sonra 3 mağdurun da eklenmesiyle müşteki sayısı 21’e yükselirken, Erzan hakkında istenen hapis cezası da 77 yıldan 252 yıla kadar yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
Semih Kaya Seçil Erzan buse
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