Seçil Erzan'ın Denizbank'a verdiği ifade ortaya çıktı! İki gün ve toplamda 17 saat sürmüş ama sadece 1 sayfa tutmuş... Orada başka savcılıkta başka!

Türkiye'nin konuştuğu fon vurgununda gündemdeki isim Seçil Erzan'ın DenizBank yetkililerine verdiği ifade ortaya çıktı. 9-10 Nisan tarihlerinde Denizbank Genel Müdürlük binasında yapılan görüşmeler tam 17 saat sürdü. Saatler süren görüşme sonrası Erzan'ın ifadesinin sadece 1 sayfa olması ise dikkat çekti.
Sözcü'den Aytunç Erkin'in haberine göre söz konusu ifadede Seçil Erzan, 2000 yılında Çorlu’da çalışmaya başladığını, hisse senedinde kaybedip zarar ettiğini, bakiyesini karşılayabilmek için banka dışında kişilerden para aldığını anlattı.
Erzan, "Bu nakit alış verişi tamamen banka dışında yapılmıştır. Sistemdeki açık yüksek getiri farkından kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak herhangi bir menfaat elde etmedim." ifadelerini kullandı.
Banka da 26 Mayıs’ta hazırladığı “Seçil Erzan’la yapılan görüşmelerin bilgi notunda” şu ifadeleri kullandı;
“9 ve 10 Nisan 2023 tarihlerinde, Denizbank Genel Müdürlük binasının 18. katında Seçil Erzan ile yapılan görüşmeler öncesinde veya esnasında, adı geçene ilişkin ne bir çanta araması, ne bir üst araması yapılmış, Seçil Erzan’ın evden getirdiği hiçbir şeye bakılmamış, beraberinde getirdiği defter, ajanda, vs. hiçbir şey kendisinden alınmamıştır. Seçil Erzan, bu iki günde özetle; kurmuş olduğu sistemi, kimlerden ne kadar parayı nasıl alıp, nasıl ödemelerde bulunduğunu, paraları nerede teslim aldığını ve teslim ettiğini anlatmıştır. Görüşme süresince Seçil Erzan, zaman zaman da ‘sistem’ olarak tanımladığı bu yapıya kendisine elden para vermek ve/veya kendisinden elden para almak suretiyle dâhil olan kişilere ilişkin hatırladığı verilen ve alınan tutarları ifade etmiştir. Bu bilgiler, Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından bir Excel tabloda birleştirilmiştir.”
Ancak, Erzan’ın bankaya verdiği ifadeyle savcılığa verdiği ifadeler arasındaki farklar dikkat çekiyor. Erzan'ın 3 Mayıs'ta savcılığa veridği ek ifadesinde Denizbank'taki görüşmelere yer verirken, liste detayı dikkat çekmişti.
Erzan şu ifadeleri kullanmıştı;
"8 Nisan Cumartesi günü Denizbank Avrupa-1 Bölge Müdürü ... Çorlu’daki evime beni görmeye geldi. Bir sonraki gün 9 Nisan’da beni korumalar eşliğinde Zincirlikuyu’daki Denizbank Genel Müdürlüğü’ne götürdüler.