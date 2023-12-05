Seçil Erzan'ın Denizbank'a verdiği ifade ortaya çıktı! İki gün ve toplamda 17 saat sürmüş ama sadece 1 sayfa tutmuş... Orada başka savcılıkta başka!

DENİZBANK'IN AÇIKLAMASI

Banka da 26 Mayıs’ta hazırladığı “Seçil Erzan’la yapılan görüşmelerin bilgi notunda” şu ifadeleri kullandı;

“9 ve 10 Nisan 2023 tarihlerinde, Denizbank Genel Müdürlük binasının 18. katında Seçil Erzan ile yapılan görüşmeler öncesinde veya esnasında, adı geçene ilişkin ne bir çanta araması, ne bir üst araması yapılmış, Seçil Erzan’ın evden getirdiği hiçbir şeye bakılmamış, beraberinde getirdiği defter, ajanda, vs. hiçbir şey kendisinden alınmamıştır. Seçil Erzan, bu iki günde özetle; kurmuş olduğu sistemi, kimlerden ne kadar parayı nasıl alıp, nasıl ödemelerde bulunduğunu, paraları nerede teslim aldığını ve teslim ettiğini anlatmıştır. Görüşme süresince Seçil Erzan, zaman zaman da ‘sistem’ olarak tanımladığı bu yapıya kendisine elden para vermek ve/veya kendisinden elden para almak suretiyle dâhil olan kişilere ilişkin hatırladığı verilen ve alınan tutarları ifade etmiştir. Bu bilgiler, Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından bir Excel tabloda birleştirilmiştir.”