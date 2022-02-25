Seçim anketinde bomba sonuçlar! MAK Araştırma yayınladı! AK Parti ve MHP'nin oyları…

Seçim anketlerine son dakika gelen haberle bir yenisi daha eklendi. Mehmet Ali Kulat'ın Başkanı olduğu MAK Araştırma Şubat ayı içerisinde yapılan son seçim anketi sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Vatandaşın en önemli sorunu olarak hayat pahalılığının çıktığı 5750 kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre Millet İttifakı'nın seçim yarışını önde götürdüğü görüldü. Cumhur İttifakı'nda ise oy kaybının devam ettiği gözlemlendi.

Ankete katılanlara "Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz" sorusu sorulurken verilen cevaplara göre AK Parti'nin oy oranı yüzde 31,1, CHP'nin oy oranı yüzde 25,5, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 14,8 gözüken MHP'nin oy oranı ise yüzde 7,2 olarak hesaplandı.

5750 kişinin katıldığı ankette en dikkat çeken unsurlardan birisi de kararsızların yüzde 5'e (287 kişi) kadar gerilemesi oldu.