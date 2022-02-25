Seçim anketinde bomba sonuçlar! MAK Araştırma yayınladı! AK Parti ve MHP'nin oyları…

Seçim anketlerine son dakika gelen haberle bir yenisi daha eklendi. Mehmet Ali Kulat'ın Başkanı olduğu MAK Araştırma Şubat ayı içerisinde yapılan son seçim anketi sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Vatandaşın en önemli sorunu olarak hayat pahalılığının çıktığı 5750 kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre Millet İttifakı'nın seçim yarışını önde götürdüğü görüldü. Cumhur İttifakı'nda ise oy kaybının devam ettiği gözlemlendi.
Ankete katılanlara "Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz" sorusu sorulurken verilen cevaplara göre AK Parti'nin oy oranı yüzde 31,1, CHP'nin oy oranı yüzde 25,5, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 14,8 gözüken MHP'nin oy oranı ise yüzde 7,2 olarak hesaplandı.
5750 kişinin katıldığı ankette en dikkat çeken unsurlardan birisi de kararsızların yüzde 5'e (287 kişi) kadar gerilemesi oldu.
SON SEÇİM ANKETİNİ MAK ARAŞTIRMA YAYINLADI
Türkiye'nin merak ettiği soru ankette yanıt buldu. "Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz" sorusu sorulurken verilen cevaplara göre AK Parti'nin oy oranı yüzde 31,1, CHP'nin oy oranı yüzde 25,5, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 14,8 gözüken MHP'nin oy oranı ise yüzde 7,2 olarak hesaplandı.
Kararsızların oy oranı şaşırttı. 5750 kişinin katıldığı ankette en dikkat çeken unsurlardan birisi de kararsızların yüzde 5'e (287 kişi) kadar gerilemesi oldu.
Son 6 ayda iktidara karşı bakış açışı ankete katılanların yüzde 46'sında olumsuz yönde değişirken, yüzde 44'ünde herhangi bir değişiklik göstermemiş. Son 6 alda iktidara karşı görüşü olumlu yönde değişenlerin oranı ise yüzde 2 olarak görüldü.
Yarın bir seçim olsa son seçimde oy verdiği partiye tekrar oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 45 çıkarken, aynı partiye oy vermeyeceğini söyleyenler yüzde 48 oldu.
İlk seçimde hangi ittifakın cumhurbaşkanı adayına oy vereceği sorulan katılımcıların yüzde 38'i Millet İttifakı, yüzde 36'sı ise Cumhur İttifakı cevabı verdi. Adaya göre tavrını belirleyecek olanların oranı ise yüzde 12 çıktı.