Seçim yaklaştıkça ifadeler de sertleşiyor! AK Partili Elitaş'tan çok konuşulacak çıkış: Sanki görücüye çıkmış...

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Bize aday adaylığı için müracaat eden arkadaşlar, bir bakıyoruz başka kapılarda geziyorlar. Sanki görücüye çıkmış gibi. Birileri de bunları kapıyorlar. Sonra onlar, 14- 28 Mayıs'ta da olduğu gibi 'biz Cumhur İttifakı'nın bir paydaşıyız' diyorlar. Cumhur İttifakı'nın paydaşı olabilmek için bu davaya engel çıkaranların yanında durmamalısın" dedi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

