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Seçim yaklaştıkça ifadeler de sertleşiyor! AK Partili Elitaş'tan çok konuşulacak çıkış: Sanki görücüye çıkmış...

09.03.2024 11:08
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31 Mart seçimlerine adım adım yaklaşılırken siyasi partiler arasında gerginlik her gen dakika daha da artıyor. Yeniden Refah Partisi, AK Parti ile müzakerelerden sonuç alamamış her yerde kendi adaylarını çıkarmıştı. Bazı eski AK Partililerin YRP listelerinde olması ise dikkat çekti. AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş konuyla ilgili isim vermeden sert açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Bize aday adaylığı için müracaat eden arkadaşlar, bir bakıyoruz başka kapılarda geziyorlar. Sanki görücüye çıkmış gibi. Birileri de bunları kapıyorlar. Sonra onlar, 14- 28 Mayıs'ta da olduğu gibi 'biz Cumhur İttifakı'nın bir paydaşıyız' diyorlar. Cumhur İttifakı'nın paydaşı olabilmek için bu davaya engel çıkaranların yanında durmamalısın" dedi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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31 MART VURGUSU

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, çeşitli programlara katılmak üzere Nevşehir'e geldi. Sosyal tesiste AK Parti’nin belediye başkan adayları ve partinin il ve ilçe yöneticileri ile bir araya gelen Elitaş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti’yi kurduğu günden beri tüm seçimlerde başarı elde ettiğini söyleyerek, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nden de başarıyla çıkacağını belirtti.

"ERDOĞAN'IN YOL ARKADAŞI OLABİLMEK..."

"ERDOĞAN'IN YOL ARKADAŞI OLABİLMEK..."

AK Parti’nin seçim bittiği gün bir sonraki seçime hazırlanan siyasi parti olduğunu aktaran Elitaş, "Biz, gönüllere girmesini, onlarla bir olmayı bilen bir siyasi partiyiz. Sandığa gitmeyi, sandıktaki sonuçları da sonuna kadar demokratik haklarını da koruyan bir siyasi partiyiz. O yüzden 23 gün içinde gayret göstermemiz gerekir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın en büyük eseri AK Parti'dir. Bugün, Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olabilmek, beldemizin mamur olabilmesi için yaptığımız hizmetlerle anılmak bizim için büyük mutluluk kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

"SANKİ GÖRÜCÜYE ÇIKMIŞ GİBİ"

"SANKİ GÖRÜCÜYE ÇIKMIŞ GİBİ"

Salondaki bazı milletvekillerinin isimlerini sayarak sözlerine başlayan Elitaş, "Buradaki bazı milletvekili arkadaşları, şimdiye kadar hiç kimsenin kapısının önünde koymadık.

Biz AK Partiliyiz. Biz bu davaya inanmış insanlarız. Milletvekili ben olurum başkası olur ama bu davada ben her zaman varım' dediler. Bazen duyuyoruz. Bize aday adaylığı için müracaat eden arkadaşlar, bir bakıyoruz başka kapılarda geziyorlar. Sanki görücüye çıkmış gibi. Birileri de bunları kapıyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Elitaş ak parti
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