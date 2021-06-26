MasterChef Türkiye'nin sivri dilli şefi olarak tanınan Mehmet Yalçınkaya'nın ekran önünde özellikle bir elini gizlemesi izleyici de merak uyandırdı. Ünlü şefin eline ne olduğu yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırma konusu edildi. Peki Şef Mehmet Yalçınkaya'nın eli neden cebinde? Mehmet Yalçınkaya'nın eline ne oldu? İşte ayrıntılar...
Mehmet Yalçınkaya'nın eline ne oldu?
Yayınlandığı her yıl izlenme rekorları kıran MasterChef Türkiye'nin sert tavırları ile sempati toplayan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın geçirdiği kaza merak konusu oldu
İlk kez 2017-2018 sezonunda MasterChef Türkiye jürisinde olarak programda yer alan Yalçınkaya'nın ekran önünde sık sık elini saklaması izleyicinin dikkatinden kaçmadı.
MEHMET ŞEF NEDEN ELİNİ GİZLİYOR
MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunda da boy gösterecek olan ünlü şefin sol elini neden sürekli cebinde olduğunu merak eden yarışmanın sıkı takipçileri araştırmaya başladı.
MEHMET ŞEFİN ELİNE NE OLDU?
Yarışmada sol elini gizleyen Mehmet Şef iş kazası geçirdiği iddia ediliyor. Uzun yıllardır mutfakta çalışan şefin bir mutfak kazası sonucu sol el parmaklarını yitirdiği öne sürülüyor.
SOL EL PARMAKLARINI YİTİRDİ
Sol elinin parmaklarını kıyma makinesine kaptıran Yalçınkaya bu kaza sonrası üç parmağını kaybetmiş.
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