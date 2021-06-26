MasterChef Türkiye'nin sivri dilli şefi olarak tanınan Mehmet Yalçınkaya'nın ekran önünde özellikle bir elini gizlemesi izleyici de merak uyandırdı. Ünlü şefin eline ne olduğu yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırma konusu edildi. Peki Şef Mehmet Yalçınkaya'nın eli neden cebinde? Mehmet Yalçınkaya'nın eline ne oldu? İşte ayrıntılar...