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  4. Şehir merkezine 2 saat mesafede! Sahilde sıcak ve nem terletiyor, burada montla geziliyor: "Birçok bölgesini biz de daha keşfedemedik"

Şehir merkezine 2 saat mesafede! Sahilde sıcak ve nem terletiyor, burada montla geziliyor: "Birçok bölgesini biz de daha keşfedemedik"

14.07.2024 16:10
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Giresun'daki 2500 ile 3100 metre yüksekliğe sahip Karagöl Dağları, buzul gölleri ve akarsularıyla doğa yürüyüşçüleri ve sporcularına ev sahipliği yapıyor. Giresun Doğa Sporları Kulübü (GİDOSK) Başkanı Ahmet Kılıç, bölgenin keşfedilmeye açık olduğunu kaydederek, "Birçok bölgesini biz de daha keşfedemedik" dedi. Karagöl Dağları'nın Giresun merkeze 2 saat mesafede olduğunu dile getiren Kılıç, sahilde havanın sıcak ve nem dolayısıyla terlettiğini, Karagöl Dağları'nda ise montla gezildiğini belirtti.

Dereli ilçesinde 2500 ile 3100 metre yüksekliğe sahip Karagöl Dağları, yaz mevsiminde doğa tutkunlarından ilgi görüyor.
Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Express

EŞSİZ GÜZELLİK

Karagöl tepesinin doğu bölümündeki Karagöl, Gölobası Yaylası'nda 2 bin 709 rakımdaki Aygır Gölü, aynı yaylada 2 bin 754 rakımdaki Camlı Göl ile Kızıltaş köyü sınırlarındaki Avşar Yaylası'nda 2 bin 633 rakımdaki Sağrak Gölü, Kırklar tepesi ve çevresindeki menderes şeklindeki akarsular ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.

Giresun Doğa Sporları Kulübü (GİDOSK) öncülüğünde yaklaşık 5 yıldır çeşitli etkinlikler düzenlenen Karagöl Dağları'nda bu sene geniş katılımla Doğa Sporları Şenliği organize edildi. Katılımcılar Karagöl Dağları'nda kamp kurarak doğanın tadını çıkardı.

Doğa tutkunları dağ koşusu, bisiklet ve trekking yaparak eşsiz güzellikleri keşfetme şansı yakaladı.

GİDOSK Başkanı Ahmet Kılıç, 2019'dan bu yana Karagöl Dağları'nda kano, yürüyüş ve tırmanış gibi birçok etkinlik gerçekleştirdikleri söyledi.

En geniş katılımlı etkinliği bu yıl yaklaşık 80 sporcuyla yaptıklarını aktaran Kılıç, dostluk ortamında geçen etkinlikten mutlu olduklarını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Giresun Dereli dağ doğa
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