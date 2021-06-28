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Şehirlerarası seyahat yasağı kalktı mı?

28.06.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Haziran tarihinde yapılan Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kademeli normalleşmenin üçüncü aşaması ile ilgili açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanlığı’nın açıklayacağı genelge merakla beklenirken, dün akşam saatlerinde 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak olan yeni normalleşme kararları da açıklandı. Seyahat yasakları ile ilgili de yeni düzenlemeler yapıldı. Peki seyahat yasakları kalktı mı?

İçişleri Bakanlığı’nın dün akşam saatlerinde yayınlandığı genelgede yeni normalleşme kararlarının detayları paylaşıldı. 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak olan kararlarda, seyahat yasakları ile ilgili de yeni düzenlemeler yapıldı. Şehirlerarası seyahat kısıtlaması konusunda bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, konuyu araştırdı. Peki şehirlerarası seyahat kısıtlamaları kalktı mı?

Şehirlerarası seyahat yasağı kalktı mı?

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; sadece sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanacak olup sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre içerisinde şehirlerarası seyahate ilişkin herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyeceği kararlaştırılmıştı.
İçişleri Bakanlığı’nın dün akşam saatlerinde açıkladığı yeni kademeli normalleşme adımlarının üçüncü etabına ilişkin genelgeyi yayımladı.
Açıklanan genelgeye göre; ''Genelgemizde belirtilen esaslar çerçevesinde hali hazırda uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamaları (hafta içi ve hafta sonu dahil) 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00’e kadar sürdürülecektir. 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00’ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamaları sona erecek ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmayacaktır.'' ifadeleri kullanıldı.
Buna göre 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle, şehirlerarasında uygulanan tüm seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasına karar verildi.
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seyahat kısıtlaması İçişleri Bakanlığı normalleşme

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