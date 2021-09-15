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Şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamaları ne zaman yapılacak? Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama sonuçları ne zaman açıklanır?

15.09.2021 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 278 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması, noter huzurunda gerçekleştirilecek. Atamaların ne zaman yapılacağı ve sonuçların açıklanma tarihi merak ediliyor. Peki şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamaları ne zaman yapılacak? Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama sonuçları ne zaman açıklanır? İşte ayrıntılar...

278 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması hakkındaki detaylar merak ediliyor. Atamalar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Bakan Derya Yanık’ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Peki şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamaları ne zaman yapılacak?

ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINI ATAMALARI NE ZAMAN?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 278 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması, noter huzurunda gerçekleştirilecek. Gelişme sonrası atamaların ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Atamalar yarın saat 15:00'te yapılacak.
Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının atamaları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında ve Bakan Derya Yanık’ın katılımıyla beraber gerçekleştirilecek.
278 şehit yakını, gazi ve gazi yakınından 74’ünün ataması öğrenim durumlarına uygun olarak çocuk eğiticisi, dava takip memuru, avukat, fizyoterapist, hemşire, Kur’an kursu öğreticisi, laborant, mühendis, mimar, öğretmen, redaktör, psikolog, sağlık teknikeri, sosyolog, sosyal çalışmacı, teknisyen ve tekniker unvanlı kadrolara yapılacak.
16 Eylül Perşembe günü yapılacak atama ile beraber bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınının sayısı 46 bin 127’ye ulaşacak.

ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Atama sonuçları ise 16 Eylül 2021 Perşembe günü saat 17.30 itibarıyla https://sosyalatama.aile.gov.tr/ adresi üzerinden erişime açılacak.
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Anahtar Kelimeler:
şehit gazi atama

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