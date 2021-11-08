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  4. Seks işçilerini kurban seçiyordu! İşte tarihin en gizemli 5 insanı!

Seks işçilerini kurban seçiyordu! İşte tarihin en gizemli 5 insanı!

08.11.2021 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kimi kurşunu altına dönüştürdü kimiyse 'şeytanın uşağı' olarak nam saldı. Hepsinin tek bir noktası vardı: Tarihin en gizemli kişileri olmak.

Tarihte, kesin bir sonuca varılamamış ve gizemini hala koruyan pek çok olay bulunuyor.

İŞTE TARİHİN EN GİZEMLİ 5 İNSANI

Karındeşen Jack

Karındeşen Jack
Tarihin en gizemli seri katillerinden olan Karındeşen Jack, daha çok seks işçiliği yapan kadınları öldürmesiyle bilinir. Frengi hastası olduğu için seks işçilerinden nefret ettiği düşünülen Jack, kurbanlarının karnını deşerdi. Jack'in yakalanması için büyük çaba harcandı ancak gizemli katilin kimliğine asla ulaşılamadı.

Dan Cooper

Dan Cooper
1971 yılında Portland-Seattle seferini yapan uçağa binen Dan Cooper, uçuş ekibine üzerinde bomba olduğunu ve 200 bin dolar para istediğini söyledi. Cooper'in istekleri yerine getirildi. 4 paraşüt isteyen korsan, uçak Meksika'ya uçmak için havalandığında Colombia nehri üzerinde uçaktan atladı. Cooper'ın kimliği asla bulunamadı. Birçok kişi, Cooper'ın kahraman olduğunu düşünmüştü.

Fulcanelli

Fulcanelli
Fransız simyacı Fulcanelli, 1936 yılında Fransa'yı terk ederek sırra kadem basmıştı. Fulcanelli'yi gizemli kılan şey ise bir öğrencinin, Fulcanelli'nin yazdığı kitaptaki bilgileri takip ederek, kurşunu altına çevirmesi oldu. Ayrıca gizemli simyacının, ölümsüzlüğün sırrını bulduğu da söyleniyor.
Gill Perez, Filipin hükümet binasında görev yapan bir askerdi. Perez, Filipin'deyken, kendisini bir anda Meksika'da buldu. Birçok kişi, Perez'in gerçekten de yalnızca 1 gün önce Filipinler'de olduğunu dile getirdi. Perez, ülkesine döndüğünde hala nasıl okyanusu aşıp aniden Meksika'ya gittiğine anlam veremedi. O Dönem, Perez'in 'Şeytan'ın uşağı' olduğu bile iddia edilmişti.

Demir Maskeli Adam

Demir Maskeli Adam
Filmlere konu olan Demir Maskeli Adam'ın aslında kim olduğu asla öğrenilemedi. Kimine göre bu gizemli adam, Kral 14. Louis'in ikiz kardeşiydi. Doğum sırasında tahtın varisi hususunda karışıklık yaşanmaması için ikiz kardeşleri ayırdılar. Kardeşinden ayrı büyüyen çocuk, büyüdükçe gerçeği fark etti ancak ortalığın karışmaması için çocuğun yüzüne maske takıldı ve zindanlara atıldı.
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