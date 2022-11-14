Seks sürenizi uzatacak! Aldığınız zevki doruklara çıkartan besinler

Cinsel sorunlar hem öz güven eksikliğine hem de sosyal ilişkilerin bozulmasına yol açabiliyor. Cinsel sorunları görmezden gelmek bu sorunların daha büyük problem haline gelmesine neden oluyor. Özellikle belirli bir yaştan sonra görülen erken boşalma için çok çeşitli tedavi yöntemleri aranıyor. Bazı besinler cinsel sorunlar için şifa dağıtıyor.

Cinsel işlev bozukluğu genellikle aşırı kaygı, depresyon, hormonal dengesizlik veya yaralanma yaşıyorsanız ortaya çıkar. Araştırmalar, 3 erkekten 1'inin hayatlarının bir noktasında bu durumdan muzdarip olabileceğini gösteriyor. Erken boşalmayı önleyecek doğal besinler...