HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Seks sürenizi uzatacak! Aldığınız zevki doruklara çıkartan besinler

Seks sürenizi uzatacak! Aldığınız zevki doruklara çıkartan besinler

14.11.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel hayat üzerinde beslenmenin ne kadar büyük önem taşıdığı biliniyor. Hem erkek hem de kadınlar zamanla cinsel sorunlar yaşayabiliyor. En yaygın görülen cinsel sorunlardan olan erken boşalmayı önlemek ve cinsellikten aldığınız zevki artırmak için günlük yediğiniz yiyecekleri değiştirebilirsiniz. İşte cinsellik için faydalı olan o etkili besinler...

Cinsel sorunlar hem öz güven eksikliğine hem de sosyal ilişkilerin bozulmasına yol açabiliyor. Cinsel sorunları görmezden gelmek bu sorunların daha büyük problem haline gelmesine neden oluyor. Özellikle belirli bir yaştan sonra görülen erken boşalma için çok çeşitli tedavi yöntemleri aranıyor. Bazı besinler cinsel sorunlar için şifa dağıtıyor.

Yeni Proje - 2022-11-14T101953.747

Cinsel işlev bozukluğu genellikle aşırı kaygı, depresyon, hormonal dengesizlik veya yaralanma yaşıyorsanız ortaya çıkar. Araştırmalar, 3 erkekten 1'inin hayatlarının bir noktasında bu durumdan muzdarip olabileceğini gösteriyor. Erken boşalmayı önleyecek doğal besinler...

AVOKADO

AVOKADO
Avokado, B vitamini, C vitamini ve K vitamini gibi çeşitli vitaminlerin varlığı nedeniyle erken boşalmayı yönetmeye yardımcı olabilecek başka bir süper besindir. Bu vitaminler penise kan sağlanmasına yardımcı olur ve doğal olarak erken boşalmayı tedavi eder. Salatanıza veya smoothielerinize avokado ekleyebilirsiniz.

SARIMSAK

SARIMSAK
Sarımsak, erken boşalmadan cinsel ilişkinizin süresini uzatmaya yardımcı olduğu için erken boşalmayı önlemek için başka bir besindir. Sarımsak karanfilleri, vücudunuzdaki kan dolaşımını iyileştirmeye yardımcı olan ve aynı zamanda çiftleşmeyi artırmak için ısıtan antibakteriyel ve anti-inflamatuar özellikler içerir. Bir diş sarımsağı çiğneyebilir veya yağda kızartıp sabahları aç karnına tüketebilirsiniz.

ZENCEFİL

ZENCEFİL
Zencefil vücuttaki kan dolaşımını, özellikle de penis kaslarına giden kan akışını artırır. Bu, erkeklerin boşalma üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlar ve vücudu ısıtarak daha hızlı kan akışına neden olur. Balın zencefilin gücünü artırdığı bilinmektedir. Zencefil ve balın suyunu karıştırın ve yatmadan önce için.

KARPUZ

KARPUZ
Karpuz kesinlikle yaz için mükemmel bir ikramdır, ancak sulu meyve libidonuzu da geliştirir. Bilim adamları, karpuzun erken boşalmayı önleyebilen L-arginin üretimine yardımcı olabileceğini bulmuşlardır. Ayrıca libidoyu arttırdığı bilinen sitrülin adı verilen bir bitkisel besin içerir. Biraz toz zencefil ve tuz ile karpuz yemeyi deneyebilirsiniz.

MUZ

MUZ
Muzların kabızlığı giderdiği bilinmektedir. Gerçek şu ki muz, erken boşalmayı önlediği ve aynı zamanda libidoyu arttırdığı bilinen bromelain adlı bir enzim içerir. En iyi sonuçlar için her gün muz yiyin.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
havuç karpuz muz sarımsak zencefil erken boşalma libido Cinsellik Avokado Cinsel sorunlar

En Çok Okunan Haberler

İstiklal'deki patlamada ölenlerin kimlikleri belli oldu!

İstiklal'deki patlamada ölenlerin kimlikleri belli oldu!

Bakan Soylu duyurdu! İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan terörist yakalandı

Bakan Soylu duyurdu! İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan terörist yakalandı

İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın nedeni çanta mı? İlk tespitler onu gösteriyor...

İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın nedeni çanta mı? İlk tespitler onu gösteriyor...

İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda gözden kaçan 'konsolosluk' detayı! Mete Yarar canlı yayında açıkladı!

İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda gözden kaçan 'konsolosluk' detayı! Mete Yarar canlı yayında açıkladı!

Taksim saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı koyan o kadın böyle yakalandı

Taksim saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı koyan o kadın böyle yakalandı

Hain saldırı için 47 gün önceyi hatırlattı! 'Bir maksat var burada'

Hain saldırı için 47 gün önceyi hatırlattı! 'Bir maksat var burada'

İlginizi Çekebilir

Severek yiyorsunuz ama hayatınızı altüst ediyor! En büyük düşmanınız

Severek yiyorsunuz ama hayatınızı altüst ediyor! En büyük düşmanınız

Gördüğünüz yerde kaşıklayın: Enfeksiyonu kurutur, ödemi atar...

Gördüğünüz yerde kaşıklayın: Enfeksiyonu kurutur, ödemi atar...

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

Aç karnına içilen çay, çay değil: ZEHİR

Aç karnına içilen çay, çay değil: ZEHİR

Bağışıklığı zirveye çıkarıyor

Bağışıklığı zirveye çıkarıyor

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.