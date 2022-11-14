Seks sürenizi uzatacak! Aldığınız zevki doruklara çıkartan besinler

Cinsel sorunlar hem öz güven eksikliğine hem de sosyal ilişkilerin bozulmasına yol açabiliyor. Cinsel sorunları görmezden gelmek bu sorunların daha büyük problem haline gelmesine neden oluyor. Özellikle belirli bir yaştan sonra görülen erken boşalma için çok çeşitli tedavi yöntemleri aranıyor. Bazı besinler cinsel sorunlar için şifa dağıtıyor.
Cinsel işlev bozukluğu genellikle aşırı kaygı, depresyon, hormonal dengesizlik veya yaralanma yaşıyorsanız ortaya çıkar. Araştırmalar, 3 erkekten 1'inin hayatlarının bir noktasında bu durumdan muzdarip olabileceğini gösteriyor. Erken boşalmayı önleyecek doğal besinler...
AVOKADO
Avokado, B vitamini, C vitamini ve K vitamini gibi çeşitli vitaminlerin varlığı nedeniyle erken boşalmayı yönetmeye yardımcı olabilecek başka bir süper besindir. Bu vitaminler penise kan sağlanmasına yardımcı olur ve doğal olarak erken boşalmayı tedavi eder. Salatanıza veya smoothielerinize avokado ekleyebilirsiniz.
SARIMSAK
Sarımsak, erken boşalmadan cinsel ilişkinizin süresini uzatmaya yardımcı olduğu için erken boşalmayı önlemek için başka bir besindir. Sarımsak karanfilleri, vücudunuzdaki kan dolaşımını iyileştirmeye yardımcı olan ve aynı zamanda çiftleşmeyi artırmak için ısıtan antibakteriyel ve anti-inflamatuar özellikler içerir. Bir diş sarımsağı çiğneyebilir veya yağda kızartıp sabahları aç karnına tüketebilirsiniz.
ZENCEFİL
Zencefil vücuttaki kan dolaşımını, özellikle de penis kaslarına giden kan akışını artırır. Bu, erkeklerin boşalma üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlar ve vücudu ısıtarak daha hızlı kan akışına neden olur. Balın zencefilin gücünü artırdığı bilinmektedir. Zencefil ve balın suyunu karıştırın ve yatmadan önce için.
KARPUZ
Karpuz kesinlikle yaz için mükemmel bir ikramdır, ancak sulu meyve libidonuzu da geliştirir. Bilim adamları, karpuzun erken boşalmayı önleyebilen L-arginin üretimine yardımcı olabileceğini bulmuşlardır. Ayrıca libidoyu arttırdığı bilinen sitrülin adı verilen bir bitkisel besin içerir. Biraz toz zencefil ve tuz ile karpuz yemeyi deneyebilirsiniz.
MUZ
Muzların kabızlığı giderdiği bilinmektedir. Gerçek şu ki muz, erken boşalmayı önlediği ve aynı zamanda libidoyu arttırdığı bilinen bromelain adlı bir enzim içerir. En iyi sonuçlar için her gün muz yiyin.