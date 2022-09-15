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  4. Seks uzmanı paylaştı: Bu hatalardan uzak durmak aldığınız zevki zirveye taşıyacak

Seks uzmanı paylaştı: Bu hatalardan uzak durmak aldığınız zevki zirveye taşıyacak

15.09.2022 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel ilişki sizin ve partnerinizin oldukça zevk almanızı sağlasa da yapılan ufak hatalar büyük sorunlara dönüşebiliyor. Çok çeşitli cinsel ilişki sorunları bulunuyor. Bu sorunların çözülmemesi ilişkinin bozulmasına yol açabiliyor. Seks uzmanına göre en yaygın yapılan 8 hata bulunuyor. İşte o hatalar...

Toplum cinsel ilişki konusunda yeterli derecede bilinçli değil. Cinselliğin konuşulmaması, partnerlerin birbirine karşı isteklerini ve istemediklerini açıkça söylememesi cinsel problemlere neden olan etkiler arasında bulunuyor. Oysa ki yaşadığınız cinsel sorunları sadece siz yaşamıyorsunuz, bunları yaşayan birçok kişi var. Seks uzmanı en sık yaşanan 8 cinsel hatayı belirterek önerilerde bulundu. Aşağıda yer alan ipuçlarıyla aldığınız zevki artırabilirsiniz.

CİNSELLİKTE EN SIK YAPILAN 8 YANLIŞ

EROTİZM EKSİKLİĞİ

EROTİZM EKSİKLİĞİ
Pederly , cinsiyetin bu enerjik bileşeninin uzun süreli bir ilişki boyunca nasıl atıldığını ve bunun yerine sadece işi bitirmekle ilgili olduğunu bildirdi. Uzmanlar, ilişkinizi tamamen daha şehvetli hale getirmeye odaklanmanızı tavsiye ediyor - seksten önce derin öpücükler, kulaklarına iltifatlar veya kirli sözler fısıldamak tavsiyeler arasında bulunuyor.

ACELE ETMEK

ACELE ETMEK
Bazen işler o kadar sıcak ve ağır olur ki, sadece bir şipşak ihtiyacınız olur - ve ikiniz de memnun bir şekilde ayrılırsanız bu çok eğlenceli olabilir.Ama mutlu sona ulaşmak için tekrar tekrar seks yapmak bir hatadır, birçok insanın suçlu olduğu bir hatadır. Bu yüzden acele etmeyin, işleri yavaşlatın ve erojen bölgelere dikkat edin.

ISLAKLIĞI YETERLİ SANMAK

ISLAKLIĞI YETERLİ SANMAK
Bir kadının ne kadar ıslandığı inancın aksine her zaman tahrik olduklarının bir göstergesi değildir - bedenlerimiz ve zihnimiz her zaman uyumlu değildir. Yeterli doğal yağlayıcı olmadığından endişeleniyorsanız, iyi bir yağ şişesine yatırım yapın. Öte yandan, partnerinizin 'ıslak' olduğuna inanıyor ancak bunu gerçekten hissetmiyorsanız, bir adım geri atın ve daha derine dalmadan önce onun uyarılması üzerinde çalışın.

AYNI DÜZENDE İLERLEMEK

AYNI DÜZENDE İLERLEMEK
Her seferinde aynı eski senaryoyu yapmak yapılan yaygın seks hatalarından biri. Tekerlek yuvasını genişletmek ya da rahatsız olduğun bir şey denemek zorunda değilsin ama pozisyon, yer ya da hareketleri yaptığın sırayı karıştırmak sevişmeni canlandırabilir.

ÖN SEVİŞMEYE FAZLA ODAKLANMAK

ÖN SEVİŞMEYE FAZLA ODAKLANMAK
Evet, ön sevişme önemlidir ama her dokunuş veya her öpücük ön sevişmenin bir parçası olmak zorunda değildir. Ön sevişme kavramı, zevkli olan her şeyin ana olaya ulaşmak için büyük bir hızla geçmesi anlamına gelir.
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