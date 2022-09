Seks uzmanı paylaştı: Bu hatalardan uzak durmak aldığınız zevki zirveye taşıyacak

Bir kadının ne kadar ıslandığı inancın aksine her zaman tahrik olduklarının bir göstergesi değildir - bedenlerimiz ve zihnimiz her zaman uyumlu değildir. Yeterli doğal yağlayıcı olmadığından endişeleniyorsanız, iyi bir yağ şişesine yatırım yapın. Öte yandan, partnerinizin 'ıslak' olduğuna inanıyor ancak bunu gerçekten hissetmiyorsanız, bir adım geri atın ve daha derine dalmadan önce onun uyarılması üzerinde çalışın.

Her seferinde aynı eski senaryoyu yapmak yapılan yaygın seks hatalarından biri. Tekerlek yuvasını genişletmek ya da rahatsız olduğun bir şey denemek zorunda değilsin ama pozisyon, yer ya da hareketleri yaptığın sırayı karıştırmak sevişmeni canlandırabilir.

ÖN SEVİŞMEYE FAZLA ODAKLANMAK

Evet, ön sevişme önemlidir ama her dokunuş veya her öpücük ön sevişmenin bir parçası olmak zorunda değildir. Ön sevişme kavramı, zevkli olan her şeyin ana olaya ulaşmak için büyük bir hızla geçmesi anlamına gelir.