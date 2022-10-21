Seks uzmanları öneriyor: Orgazm olmanızı artıracak erotik planlar

Seks hayatınızda zaman zaman düşüşler meydana gelmesi normal olarak görülüyor. Ancak bu düşüşlerin tekrardan yükselmesi için çabalamanız gerekiyor. Cinsel ilişki sırasında hem kendinizi hem de partnerinizi mutlu etmek için uygulamanız gereken basit adımlar bulunuyor. Seks uzmanları, erotik planlar hakkında bilinmesi gereken her şeyi ve bunların ne anlama geldiğini anlamanın seks hayatınızı gerçekten nasıl artırabileceğini açıkladı.

EROTİK PLAN SİZİN İÇİN BİR HARİTADIR

Erotik bir plan kavramı, on yıllarını uyarılma ve zevk bilimini araştırmak için harcayan somatik seksolog ve eğitimci Jaiya tarafından icat edildi. Jaiya'ya göre, erotik bir plan, sizi neyin tahrik ettiğini gösteren bir haritadır. Aşk dilleri, sevgiyi nasıl verdiğimizi ve aldığımızı anlamamıza yardımcı olmayı amaçladığı gibi, erotik planlar da uyarılma deneyimlememizin sayısız yolu hakkında fikir verebilir. Erotik planınız, sizi açıp kapatan her şeyden oluşur.

EROTİK PLANINIZI BİLMEK FARKINDALIĞINIZI ARTIRIR

Bu nedenle, erotik planınızın tam olarak nasıl çalıştığını bilmek, yatak odasında öz farkındalığınızı artırmanıza, siz ve ortaklarınız arasındaki iletişimi geliştirmenize ve sizi neyin heyecanlandırdığını daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. Beş erotik plan vardır. Bunlar; şehvetli, cinsel, enerjik, sapık ve şekil değiştiren. Çoğu insan bir veya iki erotik planla diğerlerinden daha fazla özdeşleşir, ancak hepsinin belirli yönleriyle ilişki kurmak yaygındır. Sizinle en çok yankı uyandıran plan, birincil erotik planınızdır.