Seks uzmanları öneriyor: Orgazm olmanızı artıracak erotik planlar

Seks hayatınızda zaman zaman düşüşler meydana gelmesi normal olarak görülüyor. Ancak bu düşüşlerin tekrardan yükselmesi için çabalamanız gerekiyor. Cinsel ilişki sırasında hem kendinizi hem de partnerinizi mutlu etmek için uygulamanız gereken basit adımlar bulunuyor. Seks uzmanları, erotik planlar hakkında bilinmesi gereken her şeyi ve bunların ne anlama geldiğini anlamanın seks hayatınızı gerçekten nasıl artırabileceğini açıkladı.
EROTİK PLAN SİZİN İÇİN BİR HARİTADIR
Erotik bir plan kavramı, on yıllarını uyarılma ve zevk bilimini araştırmak için harcayan somatik seksolog ve eğitimci Jaiya tarafından icat edildi. Jaiya'ya göre, erotik bir plan, sizi neyin tahrik ettiğini gösteren bir haritadır. Aşk dilleri, sevgiyi nasıl verdiğimizi ve aldığımızı anlamamıza yardımcı olmayı amaçladığı gibi, erotik planlar da uyarılma deneyimlememizin sayısız yolu hakkında fikir verebilir. Erotik planınız, sizi açıp kapatan her şeyden oluşur.
EROTİK PLANINIZI BİLMEK FARKINDALIĞINIZI ARTIRIR
Bu nedenle, erotik planınızın tam olarak nasıl çalıştığını bilmek, yatak odasında öz farkındalığınızı artırmanıza, siz ve ortaklarınız arasındaki iletişimi geliştirmenize ve sizi neyin heyecanlandırdığını daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. Beş erotik plan vardır. Bunlar; şehvetli, cinsel, enerjik, sapık ve şekil değiştiren. Çoğu insan bir veya iki erotik planla diğerlerinden daha fazla özdeşleşir, ancak hepsinin belirli yönleriyle ilişki kurmak yaygındır. Sizinle en çok yankı uyandıran plan, birincil erotik planınızdır.
EROTİK PLANLAR NELERDİR?
ŞEHVETLİ
Şehvetli erotik plan, tamamen duyuları ateşlemekle ilgilidir. Bu, uyarılma söz konusu olduğunda duyduğunuz, gördüğünüz, kokladığınız, tattığınız ve dokunduğunuz şeylere yatırım yaptığınız anlamına gelir. Eğer şehvetli bir erotik planınız varsa, seks yaparken çevreniz konusunda titiz olmanız daha olasıdır. Aromatik mumlar, sıcak bir köpük banyosu ve düzenli bir yatak odası, şehvetli tipin açık ve harekete hazır olmasını sağlayan şeylerdir. Şehvetli bir erotik planı olan biri, cinsel organlar dışında vücudun diğer bölgelerindeki uyarıları da keşfetmek isteyebilir. Ense, diz arkası ve kulak memeleri gibi diğer erojen bölgelerin tümü şehvetli tip için potansiyel kriptonittir.
CİNSEL
Bu doğrudan erotik plan, çıplaklık, orgazm ve cinsel organlara odaklanmıştır. Cinsel bir planınız varsa - uyarılma ölçerde sıfırdan 100'e gitmek için ihtiyacınız olan tek şey çıplak sevgilinizin resmini görmek olabilir. Ve eğer partnerinizin cinsel bir erotik planı varsa, bu onları açmak için daha az çaba göstermeniz gerektiği anlamına gelmez, ama orgazma ulaşmak daha kolay olabilir. Onları öpmek ve dokunmak, çevrenizden bağımsız olarak uyarılmanın kolay yolu olabilir.
ENERJİK
Enerjik bir planı olanlar için beklenti her şeydir. Ön sevişmeyi bu tarz için özellikle önemli kılan, enerjik türün motorunu çalıştıran özlemdir. Alay etmek, flört etmek ve gelecek seks için heyecan yaratmak, neredeyse seksin kendisi kadar (daha fazla değilse de) tahrik edicidir. Bu nedenle, seks yapmak, enerjik için bir uyarılma aracı olabilir. Yüz yüze bir karşılaşmadan önce seksi metinler ve resimlerle heyecanlanmak, son derece azgın bir ilişki sağlayabilir.
SAPIKÇA
Tuhaf erotik plan, kibar toplumun tipik olarak tabu veya cinsel açıdan sapkın olarak gördüğü şey etrafında dönüyor. Bu tarza sahip insanlar genellikle rol oynamayı ve "vanilya" ya da ana akımdan ayrılan ayrıntılı cinsel fantezileri keşfederler. Balmumu oyunu, esaret ve güç dinamikleri ile denemeler, sapık tipin uyarılma cephaneliğinde bulunabilir. Bu kategorideki insanlar uyarılmak için bükülmeye ihtiyaç duymayabilirken, bu arzuları keşfetmek onların daha derin, daha yoğun heyecan yaşamalarına yardımcı olabilir.
ŞEKİL DEĞİŞTİREN
Bu tarz, her plandan birazını masaya getiriyor. Şekil değiştiren, partnerinin enerjisini besler ve çoğu zaman en büyük zevki onları açık görmekten alır. Şekil değiştirici çok uyarlanabilir ve sezgiseldir ve eşlerinin uyarılmasına tepki olarak her cinsel stile girip çıkabilir. Eğer bir şekil değiştiriciyseniz, en çok partnerinizin planına uyum sağladığınızda, ruh hallerine uyduğunuzda ve en büyük heyecanlarına oynadığınızda kendinizi çok heyecanlı hissedebilirsiniz.