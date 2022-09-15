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Seks yapmadan da uyarılma sağlanabilir: En zevk veren bölgeler! Bunları hiç duymamıştınız

15.09.2022 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seks yapmak bir kişi için oldukça yeterli olurken partneri için yetersiz kalabiliyor. Bazı kişiler diğerlerine göre çok daha zor uyarılıyor ve tatmin oluyor. Partnerinizi de mutlu etmek için onun isteklerini de göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Doğru adımlar ile partnerinizin nerelerden uyarıldığını anlayabilirsiniz.

Cinsel ilişki sırasında istediğiniz tatmin seviyesine ulaşamıyorsanız bunun nedeni yeterince uyarılmamış olmanız olabilir. Özellikle kadınların orgazm olması çok daha geç sürüyor. Bu nedenle orgazm olmasına yarayacak hazırlık aşamalarını atlamamak gerekiyor. Seks sırasında her iki tarafında mutlu olması için cinsel ilişkinize renk katabilir, zevklerinize kulak verebilirsiniz. Aşağıda bulunan hassas bölgeleri uyararak tatmin seviyenizi artırabilirsiniz.

UYARILMAK İÇİN UYGUN OLACAK HASSAS BÖLGELER

KAFA DERİSİ

KAFA DERİSİ
Kafa derisi sinir uçlarıyla doludur ve saçın en ufak bir teli bile vücudunuzda karıncalanma olmasına neden olabilir. Hazzı artırmak için tırnaklarınızı hafifçe kafa derinizin üzerinden geçirin, kulakların arkasındaki ve boynun hemen üzerindeki boşluğa özellikle dikkat edin. Erojen bölge olan kafa derisinden saçların yardımıyla zevk alınabilir. Bu nedenle nazikçe saçları çekmek alınan hazzı arttıracaktır.

KULAK

KULAK
Dışı hassas cilt ve içeride yüzlerce duyu reseptörü bulunan kulaklar, erojen bölge denildiği zaman hemen akla gelir. Partnerinizi memnun edecek cinsel eylemler yapmak için onun kulak memelerini hafifçe öpmeyi, yalamayı veya nazikçe ısırmayı deneyin. Ayrıca daha fazla karıncalanma hissi oluşturmak için partnerinizin kulağına fısıldayarak veya hafifçe üfleyerek bu duyusal reseptörlerden yararlanabilirsiniz.

KARIN BÖLGESİ

KARIN BÖLGESİ
Cinsel organlara yakın olması bu bölgeyi özellikle uyarıcı hale getirir. Karın bölgesi etrafında daireler çizmek için dilinizi, parmak uçlarınızı veya bir tüy kullanabilirsiniz. Karın bölgesinin alt tarafına doğru ilerlemek çok önemlidir. Eğer partnerinizde uygun görüyorsa bunu yapmak için buz küpü kullanabilirsiniz. Yalnız takılıyorsanız kendinizi havaya sokmak için karın bölgenizi okşayabilirsiniz.

SAKRUM

SAKRUM
Bu bölgeyi bu kadar hassas kılan şey, omurganın bu bölümündeki sinirlerin pelvise bağlı olması ya da arkadan dokunulmanın verdiği kırılganlık faktörüdür. Bu erojen bölge en ufak bir dokunuş ile uyandırabilir. Sakrum adı verilen bu bölgeyi dudaklarımız, diliniz veya bir tüy yardımıyla gıdıklayabilirsiniz.

KOLTUK ALTI

KOLTUK ALTI
Bu erojen bölge ilk başta gıdıklayabilir, ancak gıdıklama tepkisi geçtikten sonra sadece hazdan ibaret olur.
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cinsel ilişki seks orgazm Kulak öpüşmek ayak dudak erkek hassas kadın partner
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