Seks yapmadan da uyarılma sağlanabilir: En zevk veren bölgeler! Bunları hiç duymamıştınız

Cinsel ilişki sırasında istediğiniz tatmin seviyesine ulaşamıyorsanız bunun nedeni yeterince uyarılmamış olmanız olabilir. Özellikle kadınların orgazm olması çok daha geç sürüyor. Bu nedenle orgazm olmasına yarayacak hazırlık aşamalarını atlamamak gerekiyor. Seks sırasında her iki tarafında mutlu olması için cinsel ilişkinize renk katabilir, zevklerinize kulak verebilirsiniz. Aşağıda bulunan hassas bölgeleri uyararak tatmin seviyenizi artırabilirsiniz.

UYARILMAK İÇİN UYGUN OLACAK HASSAS BÖLGELER

KAFA DERİSİ Kafa derisi sinir uçlarıyla doludur ve saçın en ufak bir teli bile vücudunuzda karıncalanma olmasına neden olabilir. Hazzı artırmak için tırnaklarınızı hafifçe kafa derinizin üzerinden geçirin, kulakların arkasındaki ve boynun hemen üzerindeki boşluğa özellikle dikkat edin. Erojen bölge olan kafa derisinden saçların yardımıyla zevk alınabilir. Bu nedenle nazikçe saçları çekmek alınan hazzı arttıracaktır.

KULAK Dışı hassas cilt ve içeride yüzlerce duyu reseptörü bulunan kulaklar, erojen bölge denildiği zaman hemen akla gelir. Partnerinizi memnun edecek cinsel eylemler yapmak için onun kulak memelerini hafifçe öpmeyi, yalamayı veya nazikçe ısırmayı deneyin. Ayrıca daha fazla karıncalanma hissi oluşturmak için partnerinizin kulağına fısıldayarak veya hafifçe üfleyerek bu duyusal reseptörlerden yararlanabilirsiniz.

KARIN BÖLGESİ Cinsel organlara yakın olması bu bölgeyi özellikle uyarıcı hale getirir. Karın bölgesi etrafında daireler çizmek için dilinizi, parmak uçlarınızı veya bir tüy kullanabilirsiniz. Karın bölgesinin alt tarafına doğru ilerlemek çok önemlidir. Eğer partnerinizde uygun görüyorsa bunu yapmak için buz küpü kullanabilirsiniz. Yalnız takılıyorsanız kendinizi havaya sokmak için karın bölgenizi okşayabilirsiniz.

SAKRUM Bu bölgeyi bu kadar hassas kılan şey, omurganın bu bölümündeki sinirlerin pelvise bağlı olması ya da arkadan dokunulmanın verdiği kırılganlık faktörüdür. Bu erojen bölge en ufak bir dokunuş ile uyandırabilir. Sakrum adı verilen bu bölgeyi dudaklarımız, diliniz veya bir tüy yardımıyla gıdıklayabilirsiniz.