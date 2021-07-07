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Sen Çal Kapımı 44. bölüm fragmanı yayınlandı: Serkan ve Eda aşkı yeniden alevleniyor!

07.07.2021 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin fenomen dizisi Sen Çal Kapımı'nın 44. bölüm fragmanı yayınlandı. iki sezondur izleyici karşısına çıkan dizinin yeni bölümünde Serkan ve Eda arasındaki büyük aşk yeniden alevlenirken, Kiraz'ın velayeti ortalığı iyice karıştırır. Tam yeniden bir araya gelerek aile olması beklenen çiftin, arasındaki gerilimin nasıl son bulacağı merak ediliyor.

Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bu hafta 44. bölüm ile izleyici karşısına çıkacak olan dizinin yeni bölümünde, Eda ve Serkan arasındaki aşk yeniden kıvılcımlanır. Kiraz için geri dönen Serkan'ın velayet davası açması Eda'yı şok eder. İşte Sen Çal Kapımı 44. bölüm fragmanı...

Sen Çal Kapımı'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Fox TV'nin iddialı dizisi Sen Çal Kapımı'nın yeni bölüm fragmanı izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Serkan'ın geri dönmesi ile Eda arasındaki aşk yeniden alevlenir.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Serkan baba olmaya hazır, ancak nasıl bunun üstesinden geleceği konusunda hiçbir fikri yok. Bir taraftan kızıyla olabildiğince vakit geçirip babalığın zorluklarını öğrenirken, diğer yandan ise Eda'yla arasını düzeltmenin yollarını arar.
Eda ise kendini Serkan'a kaptırmamak için ondan uzak durmaya çalışır. Hele Serkan'ın gizli odasını bulduktan sonra bu aşka nasıl karşı çıkacağını düşünür. Bu arada Ayfer ve Aydan, Serkan ile Eda'nın arasında olup bitenlerden habersiz velayet almanın peşinde. Ama işler kimsenin planladığı gibi gitmeyecek…

SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?
Serkan Kiraz’ın kendi kızı olduğunu öğrenmiştir ama ona babalık yapmaya hazır olmadığını düşünmektedir. Serkan’ın bu kararı Eda’nın büyük bir hayal kırıklığı ve öfke yaşamasına sebep olur.
Bu arada Kiraz, doğum gününde ortadan kaybolur. Herkes Kiraz’ı bulmak için seferber olsa da Kiraz’dan hiçbir iz yoktur. Eda Kiraz’ın başına bir şey geldiğinden korkmaktadır. Ancak Serkan, Eda sakinleştirerek Kiraz'ı bulmak için elinden geleni yapar.
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Anahtar Kelimeler:
FOX Sen Çal Kapımı dizisi
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